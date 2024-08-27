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Ocak ayına az bir zaman kala masada konuşulan zam oranları merak ediliyor... Memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı için hesaplamalar başladı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
27.08.2024 11:47
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Ocak ayına çok az bir zaman kaldı. Memur ve memur emeklisinin gözü ise ocak ayında yapılacak zamma odaklandı. Vatandaş gelecek zammı merak ederken masada konuşulanlar ise hesaplanmaya başladı. İşte detaylar...

Ocak ayına az bir zaman kala masada konuşulan zam oranları merak ediliyor... Memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı için hesaplamalar başladı

2025 Ocak ayı zammına yaklaşık 6 milyon memur ve memur emeklisi odaklanmış durumda. Merkez Bankası'nın 3. Enflasyon Raporu'nda 2024 yıl sonu enflasyonu için yüzde 38 oranında tahminini sabit bırakmıştı.

Tahmin aralıklarının alt ve üst sınırları ise sırasıyla yüzde 34 ve 42. Eğer enflasyon yılı yüzde 38 seviyesinde tamamlarsa, ikinci 6 aylık TÜFE artışı yüzde 10.64 olacak.
Bu senaryoya göre, memurların ve emeklilerin Ocak zammı yüzde 0.58 enflasyon farkı ile birlikte yüzde 6.62 olarak belirlenecek.

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Ancak, 2024 enflasyonu Merkez Bankası'nın tahmin aralığının üst sınırı olan yüzde 42'ye ulaşırsa, memurlar ve emekliler için enflasyon farkı yüzde 3.39 olacak ve Ocak zammı farkla birlikte yüzde 9.70'e yükselecek.

EKONOMİSTLER TAHMİNİ İYİMSER BULUYORDU

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ekonomistler, 2024 yılı enflasyonunu yüzde 43.31 olarak tahmin ediyor.

Bu tahmine göre, ikinci yarıdaki enflasyon oranı yüzde 14.89 olacak. Eğer bu gerçekleşirse, memurlar ve emekliler yüzde 4.45 oranında enflasyon farkı alacak ve Ocak zammı yüzde 10.71'e ulaşacak.

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Şu anda en düşük memur maaşı 39 bin 205 lira seviyesinde bulunuyor. Eğer maaş zammı yüzde 6.62 olursa 41 bin 801 liraya, yüzde 9.70 olursa 43 bin 8 liraya, yüzde 10.71'e çıkarsa 43 bin 404 liraya yükselecek.

En düşük memur emeklisi maaşı ise şu anda 17 bin 588 lira. Bu maaş, yüzde 6.62 zamla 18 bin 752 liraya, yüzde 9.70 zamla 19 bin 294 liraya, yüzde 10.71 zamla ise 19 bin 471 liraya çıkacak.

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Zam emekli Ocak ayı memur zammı
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