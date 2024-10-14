Ocak ayına sayılı gün kaldı... Asgari ücret için o rakamın üstü artık konuşulmuyor! Emekli aylıkları için 0 zam tehlikesi... Murat Göktaş: "O taraf masada olmayabilir"

Emekliden memura kadar neredeyse tüm vatandaşlar ocak ayı zammını beklemeye başladı. Ekonomi yöneticilerinin OVP toplantısında yıl sonu enflasyonu yüzde 41.5'e yükseltmesi sonrası maaş beklentileri de değişti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun temmuz, ağustos ve eylül ayının enflasyon verilerini açıkladı. Bu verilere göre SSK ve BAĞ-KUR emeklisi yüzde 8.2 oranında bir zam hakketti. Seyyanen zammın hükümetin kararı olmasından dolayı net bir şey söylenemiyorken emekliler ekim, kasım ve aralık ayında açıklanacak olan enflasyon verilerini bekliyor.

HaberTürk'ün yayınına katılan Murat Göktaş, emeklilerin ocak ayında ne kadar zam alacağını tahmin etti. Göktaş, "Tahmini olarak yüzde 14.92 oranında gerçeklemiş olacak son 6 ay içerisinde. Bu da SSK ve Bağ-Kur emeklisi için en az yüzde 14.92 oranında bir artış anlamına geliyor" dedi.

MEMURLAR EMEKLİLERDEN DAHA AZ ZAM ALACAK

Memur ve memur emeklisi için durumun biraz daha farklı olduğunu söyleyen Göktaş, "Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme ve enflasyon farkı uygulaması var. Toplu sözleşmeye göre ocak ayında yüzde 6 oranında alacaklar ve enflasyon farkı ile birlikte muhtemelen 5 puan civarında oradan gelecek yüzde 11 civarında zam alacaklar. Memur ve memur emeklisi SSK ve Bağ-Kur'lulardan daha az maaş alacaklar" sözlerini kaydetti.

SIFIR ZAM İHTİMALİ VAR

Kök aylığı 8 bin 500 TL ile 12 bin 500 TL arasında olan emeklilerin sıfır zam ile karşı karşıya olduklarını aktaran Göktaş, "Ocak ayında özel bir düzenleme yapılmazsa bu iki maaş arasında olanlar hiç zam almamış olacaklar. Çünkü 8 bin 500 TL alan birine zam yapsanız dahil 12 bin 500 TL'yi geçmeyecek. Onun için ocak ayında özel bir düzenleme yapılıp bu rakam artırılmazsa 8 bin 500 TL ile 11 bin TL arasında alanlar hiç zam almamış olacak. En düşük emekli aylığını artırdıkça aradaki makas daraldıkça daralıyor. Kök aylıklarla ilgili bir düzenleme şart" ifadelerini kullandı.

İŞVEREN VE HÜKÜMETİN NE DÜŞÜNDÜĞÜNÜ ANLATTI!

Asgari ücret için iki bakış açısının olduğunu söyleyen Göktaş, hükümetin ve işverenin bakış açısını anlattı. Göktaş, asgari ücret için şunları kaydetti:



"Hükümetin ve işverenin bakış açısı olan 2025 yılı hedeflenen enflasyona göre yani yüzde 17.5 üzerine. İşçi sendikaları açısından ise en son 17 bin lira ocak ayında olmuştu. Yıllık enflasyon OVP'de yüzde 41.5 olarak planlanıyor. Ocak 2024'ten Ocak 2025'e kadar bir zam yapılmadı. Bundan dolayı maaşlarının yüzde 41.5 oranında eridiğini söylüyor işçi tarafı. İşveren ve hükümette 2025 yılında ödenecek asgari ücret olduğu için yüzde 17.5 üzerinden hareket edip yüzde 25-30 bandında bir hareket bekliyorlar.

"MASADA OLMAYABİLİR"

Yüzde 25-30 bandını geçmeyecek bir asgari ücret zammı yapılacaksa işçi tarafı masada olmayabilir. Maliye büroksi şöyle düşünüyor, ücretli artırdığınız zaman mal ve hizmetin fiyatı da artığı için enflasyon ile mücadelede çok ciddi sıkıntı yaşanıyor. Asgari ücreti artırdığınız zaman fiyatlar hemen artıyor"