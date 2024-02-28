FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ocak ayında ihracat arttı, ithalat azaldı

Ocak ayında ihracat arttı, ithalat azaldı

28.02.2024 10:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayında ihracatın yıllık yüzde 3,5 arttığını, ithalatın yüzde 22 azaldığını açıkladı. En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu.

Ocak ayında ihracat arttı, ithalat azaldı

TÜİK, Ocak 2024 dönemine ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre; ihracat ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 artarak 19 milyar 991 milyon dolar, ithalat yüzde 22 azalarak 26 milyar 218 milyon dolar olarak gerçekleşti. En fazla ihracat Almanya'ya yapılırken ithalatta zirve Rusya Federasyonu aldı.

Ocak ayında dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,4 azalıp 14 milyar 290 milyon dolardan, 6 milyar 227 milyon dolara geriledi. 2023 Ocak'ta yüzde 57,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2024 Ocak'ta yüzde 76,2'ye yükseldi. İhracatta, ocak ayında imalat sanayinin payı yüzde 93, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 5, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 oldu. İthalatta, 2024 Ocak'ta ara mallarının payı yüzde 73,2, sermaye mallarının payı yüzde 14 ve tüketim mallarının payı yüzde 12,6 oldu.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA

Ocak ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 762 milyon dolar olurken, 1 milyar 224 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 97 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 22 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 999 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,5'ini oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRAYI RUSYA FEDERASYONU ALDI

Ocak ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat, 4 milyar 324 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi 2 milyar 893 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 918 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 402 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 187 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 44,7'sini oluşturdu.

(DHA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

Anlık Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekonomik güven endeksi açıklandıEkonomik güven endeksi açıklandı
İhbar ve şikayet yağdı! Bakan Şimşek duyurdu: 1212 site için harekete geçildi... İhbar ve şikayet yağdı! Bakan Şimşek duyurdu: 1212 site için harekete geçildi...
Borsa güne yükselişle başladıBorsa güne yükselişle başladı
Anahtar Kelimeler:
İhracat İthalat ocak
En Çok Okunan Haberler
Aidat ücretlerine fahiş zam geldi! Geri almak için adım adım yapılması gerekenler

Aidat ücretlerine fahiş zam geldi! Geri almak için adım adım yapılması gerekenler

Tehlikeyi göze alan satıp parasına bakıyor

Tehlikeyi göze alan satıp parasına bakıyor

Ayda 3 bin euro maaş! Türkiye'den mevsimlik tarım işçisi alacaklar

Ayda 3 bin euro maaş! Türkiye'den mevsimlik tarım işçisi alacaklar

Arap şeyhleri kilolarca sipariş veriyor! Çeyrek altınla yarışıyor

Arap şeyhleri kilolarca sipariş veriyor! Çeyrek altınla yarışıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Tarzınızı yükseltecek parçalarda %50'ye varan indirim

Tarzınızı yükseltecek parçalarda %50'ye varan indirim

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Stilinizi bir üst seviyeye taşıyın! Columbia kapitone yelekte fırsat

Stilinizi bir üst seviyeye taşıyın! Columbia kapitone yelekte fırsat

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.