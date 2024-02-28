Ocak ayında ihracat arttı, ithalat azaldı

TÜİK, Ocak 2024 dönemine ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre; ihracat ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 artarak 19 milyar 991 milyon dolar, ithalat yüzde 22 azalarak 26 milyar 218 milyon dolar olarak gerçekleşti. En fazla ihracat Almanya'ya yapılırken ithalatta zirve Rusya Federasyonu aldı.

Ocak ayında dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,4 azalıp 14 milyar 290 milyon dolardan, 6 milyar 227 milyon dolara geriledi. 2023 Ocak'ta yüzde 57,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2024 Ocak'ta yüzde 76,2'ye yükseldi. İhracatta, ocak ayında imalat sanayinin payı yüzde 93, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 5, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 oldu. İthalatta, 2024 Ocak'ta ara mallarının payı yüzde 73,2, sermaye mallarının payı yüzde 14 ve tüketim mallarının payı yüzde 12,6 oldu.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA

Ocak ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 762 milyon dolar olurken, 1 milyar 224 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 97 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 22 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 999 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,5'ini oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRAYI RUSYA FEDERASYONU ALDI

Ocak ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat, 4 milyar 324 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi 2 milyar 893 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 918 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 402 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 187 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 44,7'sini oluşturdu.

(DHA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır





