Uraloğlu, NSosyal hesabından, Özbekistan'da gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve beraberlerindeki heyetle Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile Özbekistan-Türkiye İş Dünyasının Desteklenmesine Dair Yüksek Düzeyli Konsey Toplantısı öncesinde bir araya geldiklerini belirten Uraloğlu, "İki ülke arasındaki güçlü siyasi iradenin ulaştırmadan sanayiye, ticaretten teknolojiye uzanan ortak projelere dönüşmesi için yürüttüğümüz çalışmaları ele aldık." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, Özbekistan Ulaştırma Bakanı Makhkamov ile bir araya gelerek, iki ülkenin ulaştırma alanındaki ortak önceliklerini ve bölgesel bağlantılarının geleceğini ele aldıklarını aktararak, "Demir yolu taşımacılığından lojistik koridorlara, sınır geçişlerinden transit taşımacılığa kadar işbirliğimizi daha da geliştireceğiz. Türkiye ile Özbekistan arasında ticaretin gelişmesine ve bölgesel ulaşım ağlarının daha güçlü bir yapıya kavuşmasına katkı sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"İKİ ÜLKENİN TİCARETİNE VE ORTAK KALKINMASINA KATKI SUNMAYI HEDEFLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bakan Kacır ve beraberlerindeki heyetle Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in katılımıyla Türkiye-Özbekistan İş Dünyasının Desteklenmesine Dair Yüksek Düzeyli Konsey Toplantısı'nı da gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ulaştırma ve lojistik başta olmak üzere altyapı, bağlantısallık ve karşılıklı yatırımlar alanlarında işbirliğimizi geliştirecek adımları ele aldık. Hazar geçişli Orta Koridor başta olmak üzere stratejik ulaştırma güzergahlarımızı güçlendirerek iki ülkenin ticaretine ve ortak kalkınmasına katkı sunmayı hedefliyoruz. Toplantımızın ülkelerimiz ve aziz milletlerimiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır