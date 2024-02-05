OCAK ENFLASYONU 2024 SON DAKİKA: Herkesin beklediği açıklama! TÜİK yılın ilk verisini duyurdu: 5 ayın zirvesinde

Son dakika… Piyasalar yeni haftaya yurt içinde önemli bir veriyle başladı. Yılın ilk ayına ilişkin tüketici fiyatları açıklandı. Ekonomistler Ocak ayı enflasyon beklentisini aylık yüzde 6,62, yıllık ise yüzde 64,76 olarak açıklamıştı. TÜİK 2024 Ocak ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Buna göre yılın ilk ayında enflasyon yüzde 6,70 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon ise 64,86 oldu.

Türkiye'de Ocak ayında enflasyonda hızlanma görülürken, aylık enflasyon beş ayın zirvesine çıktı.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık’ta yüzde 2,93 artış göstermişti.

ENAG’IN ENFLASYONU YÜZDE 129

Bağımsız araştırma kuruluşu ENAG'ın açıkladığı enflasyon rakamlarına göre Ocak ayı enflasyonu belli oldu. ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ocak ayında yüzde 9,38 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı da yüzde 129,11 olarak gerçekleşti.

MERKEZ BANKASI MAAŞ ZAMLARINI İŞARET ETMİŞTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aralık ayında yayınladığı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinde başta asgari ücret ve diğer ücret ayarlamalarının etkisi ile aylık enflasyonun Ocak ayında yükseleceğini Şubat ayı ve sonrasında yavaşlayarak, yılın ilk yarısında enflasyonun ana eğilimindeki düşüşe yakın seyredeceği tahmin ettiğini duyurmuştu.

YILIN İLK ENFLASYON RAPORU AÇIKLANIYOR

Tüm bunların yanında milyonlar yıl sonu enflasyonuna ilişkin tahminleri merak ederken 8 Şubat saat 10.30’da Merkez Bankası Yeni Başkanı Fatih Karahan tarafından yılın ilk Enflasyon Raporu açıklanacak. Karahan’ın sunumunun ardından soru cevap kısmına geçilecek. TCMB'nin geçen yılın son Enflasyon Raporu'nda, enflasyonun 2023 yıl sonu için yüzde 65, 2024 yıl sonu için yüzde 36 olacağı öngörülmüştü.







