Ocak zammında yeni senaryo ortaya çıktı! Memur ve emekli maaşları ne kadar olacak?

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2026 yılının üçüncü Enflasyon Raporu’nu kamuoyuyla paylaştı. Raporda yıl sonu enflasyon öngörüsü 2 puan yukarı çekilerek yüzde 28 olarak açıklandı. Temmuz ayına ilişkin TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi’nde ise yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,21 seviyesinde bulunuyor.

Yıl sonu enflasyonuna ilişkin bu iki farklı senaryo, milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin ocak ayında alacağı zam açısından dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. Türkiye Gazetesi'nden Mesut Şahin'in haberine göre, gerçekleşecek 6 aylık enflasyon oranı maaş artışlarının belirlenmesinde kritik rol oynayacak.

TEMMUZ AYINDA MAAŞLAR NE KADAR ARTTI?

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri temmuz ayında yüzde 17,76 oranında zam aldı. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı ise yüzde 13,52 olarak gerçekleşti. Bu artışların ardından en düşük emekli aylığı 23 bin 552 liraya, en düşük memur maaşı da 70 bin 224 liraya yükseldi.

OCAK ZAMMI İÇİN 6 AYLIK ENFLASYON BELİRLEYİCİ OLACAK

Memur ve emeklilerin ocak ayında alacağı zam açısından yılın ikinci yarısındaki enflasyon rakamları önem taşıyor. 2026'nın temmuz-aralık döneminde oluşacak 6 aylık enflasyon, ocak ayındaki maaş artışlarının hesaplanmasında temel göstergelerden biri olacak.

TÜİK verilerine göre temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78 olarak kaydedildi. Ağustos ayına ilişkin enflasyon verisi ise 3 Eylül tarihinde açıklanacak. Eylül, ekim, kasım ve aralık ayı rakamlarının da açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon oranı kesinleşecek.

TCMB'NİN YÜZDE 28'LİK TAHMİNİNE GÖRE HESAP

Merkez Bankası'nın açıkladığı yeni yıl sonu enflasyon tahmini, ocak ayında yapılacak maaş artışlarına yönelik hesaplamalar açısından önemli bir gösterge oluşturuyor. Yıl sonu enflasyonunun TCMB'nin öngördüğü yüzde 28 seviyesinde gerçekleşmesi halinde, 2026'nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun yüzde 8,7 olması bekleniyor.

Bu senaryoda SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaş artışı yüzde 8,7 olurken, memur ve memur emeklilerinin zammı yüzde 6,67 seviyesinde kalacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yüzde 8,7'lik artışın uygulanması halinde halen 23 bin 552 lira olan en düşük emekli aylığı 25 bin 601 liraya çıkacak. Memur maaşlarında yüzde 6,67 oranındaki artış gerçekleşmesi durumunda ise en düşük memur maaşı 74 bin 907 liraya yükselecek.

PİYASA BEKLENTİSİ DAHA YÜKSEK ZAM İHTİMALİNE İŞARET EDİYOR

TCMB'nin temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,21 olarak açıklanmıştı. Enflasyonun yıl sonunda bu seviyeye ulaşması halinde 6 aylık enflasyonun etkisiyle SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin yüzde 9,72, memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 7,67 oranında zam alması söz konusu olacak.

Bu tahminin gerçekleşmesi halinde en düşük emekli maaşı 25 bin 841 liraya, en düşük memur maaşı ise 75 bin 610 liraya yükselecek. Böylece yıl sonu enflasyonunun hangi seviyede gerçekleşeceği, ocak ayında milyonlarca kişinin maaşında oluşacak yeni rakam açısından belirleyici olacak.