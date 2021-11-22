Ödeme yapacaklar dikkat! Borçlara dev yapılandırmada son tarihi kaçırmayın

Kamuya borcu olup da yıllardır ödeme güçlüğü çeken kişiler için yapılandırma ilaç gibi geldi. Yapılandırmadan yaşı doldurduğu halde prim borcu nedeniyle emekli olamayan Bağ-Kur’lular da yararlanarak emekliliklerine kavuşma imkanı buldu. 1 milyon 190 bin kişinin başvurduğu yapılandırma için ilk taksit ödemelerinde son tarihe sayılı günler kaldı.

İLK TAKSİT ÖDEMELERİ İÇİN SAYILI GÜNLER KALDI

Yapılandırılan borçların ilk taksit ödemeleri 30 Kasım'a kadar yapılabilecek, ikinci taksitin son ödeme tarihi ise 31 Aralık'ta sona erecek.

Yapılandırmanın avantajlarının kaybedilmemesi ve yapılandırmanın bozulmaması için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi gerekiyor. İlk iki taksitini süresinde ve tam olarak ödeyip, bir takvim yılı içinde ikiden fazla taksitini ödeyemeyen veya eksik ödeyenlerin de yapılandırması bozuluyor.

YAPILANDIRMA BORCU NEREYE YATIRILIR?

Taksitin yüzde 10'unu geçmemek şartıyla 10 liraya kadar yapılan eksik ödemelerde yapılandırma bozulmuyor. Yapılandırması bozulan borçlular, ödedikleri taksit tutarı kadar yapılandırma hükümlerinden yararlanabiliyor. Yapılandırılmış prim borcu ödemeleri e-Devlet'ten yapılabildiği gibi, SGK'nin anlaşmalı olduğu bankaların şubeleri, ATM'leri, internet veya mobil bankacılık aracılığıyla da gerçekleştirilebiliyor.

PEŞİN ÖDEMEDE BORÇLARIN YÜZDE 90’I SİLİNDİ

Yapılandırma kapsamındaki borçların gecikme zammı ve cezası ile kanuni faizi silinerek borç tutarları, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile güncellendi. Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'ı, iki taksitle ödemede ise yüzde 50'si silindi. Taksitle ödemeyi tercih edenler, 2'şer aylık periyodlarla borçlarını 36 ayda ödeyebilecek Kanun kapsamında Nisan 2021 ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş SGK sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, işsizlik sigorta primleri, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları ve 4b (Bağ-Kur) sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar yapılandırıldı.



