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Ödemeler hesaplara yatmaya başladı! Bu ay topla 4 milyar TL'ye ulaşacak: Türkiye Aile Destek Programı açıklaması geldi

10.02.2024 09:30 | Son Güncelleme:
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Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri hesaplara yatmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yapılacağını açıkladı.

Ödemeler hesaplara yatmaya başladı! Bu ay topla 4 milyar TL'ye ulaşacak: Türkiye Aile Destek Programı açıklaması geldi

Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı'nda bu ayki tutarla birlikte toplam 68,3 milyar TL destek ödemesine ulaşıldığını açıkladı. Bu ayki ödemeler de hesaplara yatmaya başladı.

"O HANELER DE PROGRAMA DAHİL EDİLDİ"

Düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de yalnızca gelir kriteri üzerinden Türkiye Aile Destek Programı’na dâhil ettiklerini ifade eden Bakan Göktaş, “Bakanlık olarak gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programların etkinliğini artırıyoruz ve sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını kaydeden Bakan Göktaş, “İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yapacağız” diye konuştu.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aile Destek Programı ödeme
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