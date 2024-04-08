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Ödemeler öne çekildi: Bakan Göktaş duyurdu: 897 milyon TL hesaplara yatıyor

08.04.2024 13:18
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, SED ödemeleri için açıklamalarda bulundu. Ödemeleri öne çektiklerini söyleyen Bakan Göktaş, "Bugün itibarıyla toplamda 897,6 milyon TL tutarında desteği hesaplara yatırıyoruz" dedi.

Ödemeler öne çekildi: Bakan Göktaş duyurdu: 897 milyon TL hesaplara yatıyor

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri öne çekildi. Bakan Göktaş, "897,6 milyon TL tutarında desteği hesaplara yatırıyoruz" ifadelerini kullandı.

SED ÖDEMELERİ ÖNE ÇEKİLDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Ramazan Bayramı dolayısıyla Nisan ayı Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerini öne çekerek bugün hesaplara yatırıyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik her ay yapılan Sosyal ve Ekonomik Destek ödemelerini Ramazan Bayramı dolayısıyla öne çekerek bugün itibarıyla hesaplara yatıracaklarını bildirdi. Bakan Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için 'Sosyal ve Ekonomik Destek'te bulunduklarını belirtti.

897 MİLYON TL HESAPLARA YATIYOR

Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığı ile yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini ifade eden Bakan Göktaş, "Ramazan Bayramı dolayısıyla Nisan ayı Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerini öne çekiyoruz. Bu kapsamda bugün itibarıyla toplamda 897,6 milyon TL tutarında desteği hesaplara yatırıyoruz" dedi.

Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğuna vurgu yapan Bakan Göktaş, "Çocuklarımızın milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretimizle çalışıyoruz" diye konuştu.

Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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