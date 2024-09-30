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OECD açıkladı: İşletme ve bireyler üzerindeki vergi yükü artıyor!

30.09.2024 17:50
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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), salgın ve sonrasında meydana gelene enflasyonist ortamda işletmeler ve bireylerin üzerindeki vergilerin azaltılması eğiliminin artık yavaşlama ve tersine dönme belirtileri gösterdiğini açıkladı.

OECD açıkladı: İşletme ve bireyler üzerindeki vergi yükü artıyor!

Ekononik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), ülkelerdeki vergi politikalarının incelendiği Vergi Politikası Reformları 2024 raporuna göre, hane halklarını ve işletmeleri etkileyen hayat pahalılığı krizini hafifletecek tedbirlerle hükümetler ek kaynak ihtiyacını dengelemeye çalışırken, vergi politikalarında da değişikliğe gidiyor.

Kovid-19 salgını ve sonrasında yaşanan yüksek enflasyon döneminde uygulamaya konulan vergi azaltıcı reformlardan, vergi artışı ve tabanı genişletme girişimlerini içeren "daha dengeli yaklaşımlara" doğru bir kayma olduğu görülüyor.

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Bu kapsamda hükümetlerin işletmeler ve bireyler üzerindeki vergilerin azaltılması eğilimi, artık yavaşlama ve tersine dönme belirtileri gösterirken, vergi politikası uzun vadeli mali önceliğe doğru evriliyor.

VERGİ REFORMLARI TEMEL BİR POLİTİKA

OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann, rapora ilişkin değerlendirmesinde, vergi reformlarının, hane halklarını ve işletmeleri 10 yılın en yüksek enflasyon seviyelerinden ve Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerinden korumak için hükümetler tarafından kullanılan temel politika araçlarından biri olduğunu belirtti.

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Cormann, "Şu anda politika odağının gelecekteki şoklara yanıt vermek ve ekonomilerimizin ve toplumlarımızın karşı karşıya olduğu dijitalleşme, yapay zeka, değişen ticaret modelleri, iklim değişikliği, nüfusun yaşlanması gibi uzun vadeli yapısal dönüşümleri desteklemek için gereken mali alanı yaratmaya doğru kaydığını görüyoruz ve bu kayma devam etmelidir" ifadelerini kullandı.
(AA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
OECD vergi
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