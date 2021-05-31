OECD Küresel Büyüme Tahminini Yükseltti

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 2021'de küresel büyüme tahminlerini revize ederek, 2021 büyüme tahminini yüzde 5,6'dan 5,8'e çıkardı. Büyüme rakamlarının 2022'de de yüzde 4,4 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. OECD, Türkiye'nin büyüme rakamında ise küçük bir oranda indirime giderek, yüzde 5,9'dan 5,7'ye çekti. OECD, aşı kampanyası ve hükümetlerin mali yardım planlarının ekonomilerin pandemi öncesi seviyeye ulaşmasına büyük katkı sağladığını belirtti.

Merkezi Paris'te bulunan ve 38 üye sayısı ile dünya ekonomisinin yüzde 60'ını temsil eden OECD, küresel büyüme beklentilerinin önemli ölçüde arttığını ortaya koyan Mayıs ayı ara dönem Ekonomik Görünüm raporunu yayınladı. OECD, pandemi krizi nedeniyle 2020'de dünya ekonomisinin yüzde 3,5 oranında daraldığı tarihi bir durgunluğun ardından, 2021 ve 2022 tahminlerini yukarı çekti. OECD'ye göre, 2021'de küresel ekonomi yüzde 5,8, 2022'de ise yüzde 4,4 civarında büyüyecek.

Raporu basın toplantısıyla açıklayan OECD Başekonomisti Laurence Boone, bir taraftan küresel büyüme tahminlerinin beklenenin üzerinde olacağını söyledi, ancak önümüzdeki 6 aylık dönemde aşı kampanyalarında düşüş yaşanırsa, büyüme rakamlarının da yeniden gerileyeceği uyarısında bulundu. Boone, tarihi düşüşün ardından ekonomilerin 1973'ten bu yana en yüksek oranda büyüdüğünü belirterek, "Eğer aşı kampanyaları hızlanır ve insanlar pandemi boyunca biriktirdikleri parayı harcarlarsa büyüme rakamları daha yüksek de gerçekleşebilir" dedi.