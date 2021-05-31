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OECD Küresel Büyüme Tahminini Yükseltti

31.05.2021 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 2021'de küresel büyüme tahminlerini revize ederek, 2021 büyüme tahminini yüzde 5,6'dan 5,8'e çıkardı. OECD, Türkiye'nin büyüme rakamında ise küçük bir oranda indirime giderek, yüzde 5,9'dan 5,7'ye çekti

OECD Küresel Büyüme Tahminini Yükseltti

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 2021'de küresel büyüme tahminlerini revize ederek, 2021 büyüme tahminini yüzde 5,6'dan 5,8'e çıkardı. Büyüme rakamlarının 2022'de de yüzde 4,4 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. OECD, Türkiye'nin büyüme rakamında ise küçük bir oranda indirime giderek, yüzde 5,9'dan 5,7'ye çekti. OECD, aşı kampanyası ve hükümetlerin mali yardım planlarının ekonomilerin pandemi öncesi seviyeye ulaşmasına büyük katkı sağladığını belirtti.

Merkezi Paris'te bulunan ve 38 üye sayısı ile dünya ekonomisinin yüzde 60'ını temsil eden OECD, küresel büyüme beklentilerinin önemli ölçüde arttığını ortaya koyan Mayıs ayı ara dönem Ekonomik Görünüm raporunu yayınladı. OECD, pandemi krizi nedeniyle 2020'de dünya ekonomisinin yüzde 3,5 oranında daraldığı tarihi bir durgunluğun ardından, 2021 ve 2022 tahminlerini yukarı çekti. OECD'ye göre, 2021'de küresel ekonomi yüzde 5,8, 2022'de ise yüzde 4,4 civarında büyüyecek.

Raporu basın toplantısıyla açıklayan OECD Başekonomisti Laurence Boone, bir taraftan küresel büyüme tahminlerinin beklenenin üzerinde olacağını söyledi, ancak önümüzdeki 6 aylık dönemde aşı kampanyalarında düşüş yaşanırsa, büyüme rakamlarının da yeniden gerileyeceği uyarısında bulundu. Boone, tarihi düşüşün ardından ekonomilerin 1973'ten bu yana en yüksek oranda büyüdüğünü belirterek, "Eğer aşı kampanyaları hızlanır ve insanlar pandemi boyunca biriktirdikleri parayı harcarlarsa büyüme rakamları daha yüksek de gerçekleşebilir" dedi.

Dünya genelinde 2 milyar doz aşı

Dünya genelinde hükümetlerin yaklaşık 2 milyar doz aşı uyguladıklarını belirten Bonne, "Daha önce yaşanan hiçbir kriz karşısında, devletlerin sağlık, aşı geliştirme veya para, maliye ve bütçe planı açısından bu kadar hızlı ve etkili kamu politikaları uyguladığını görmedik. Ekonomik iyileşme her bakımdan olağanüstü. Devletlerin olağanüstü desteği sayesinde ekonomik ve sosyal yapı hiç bu kadar iyi korunmadı. Bu nedenle, daha önceki krizlere kıyasla eşi benzeri görülmemiş bir yüksek düzeyde istihdam ve hane halkı geliri artışı görüyoruz" dedi.

Bu olumlu gelişmelere rağmen, halen bir takım unsurların bu tahminleri değiştirebileceğine dikkat çeken Boone, "Dünya nüfusunun büyük çoğunluğu aşılanmadan, yeni varyantların ortaya çıkmasının insafına kalmaya devam edeceğiz" uyarısında bulunarak, hükümetleri kampanyalarını hızlandırmaya çağırdı. Hükümetlere olabildiğince yeniden tam karantina uygulamalarına geçmemek için önlem almaları çağrısı da yapan Laurence Boone, "Eğer yeniden karantina kararları alınırsa, şimdiye kadar iyi korunan ancak çoğu yüksek borç yükü altında kalan bir çok şirket iflas eder" diye konuştu.

OECD Başekonomisti, özellikle hizmet sektöründeki gerilemelerle birlikte çalışanlar arasındaki eşitsizliklerin arttığının, 38 OECD ülkesinin neredeyse tamamında vasıflı işçilerin ücret payının arttığının altını çizdi.

Boone, geçiş döneminde yaşanan bir başka alışılmadık özelliğin de, fiyat oynaklığını arttıran arz ve talep arasındaki dengesizlik olduğuna vurgu yaptı.

Çin 6 ayda, Kore ve ABD 18 ayda toparladı

Raporda, Çin'in pandemi öncesi oranı 6 ay sonunda yakalarken, Güney Kore ve ABD'nin yaklaşık 18 ay sonra kişi başına salgın öncesi gelir düzeylerine geri döndüğü, ancak Avrupa'nın iyileşmesinin neredeyse 3 yıl almasının beklendiği, Meksika ve Güney Afrika'da ise bu sürenin 3 ila 5 yıl sürebileceği, Arjantin'in 5 yıldan fazla bekleyebileceği kaydedildi. OECD tahminlerine göre, çoğu gelişmiş ekonominin 2022'nin sonunda kriz öncesi büyüme rakamlarına yeniden kavuşması bekleniyor.

Bu yıl öngörülen büyüme, pandemi öncesi düzeylerine geri dönen iki ülke olan Çin'de yüzde 8,5 ve ABD'de yüzde 6,9, ancak Japonya'da yalnızca yüzde 2,6 veya Almanya'da yüzde 3,3.

Çin ekonomisine yönelik bu yıl için daha önce yüzde 7,8 olarak açıklanan büyüme tahmininin 0,7 puan yukarı çekilmesi dikkat çekti.

Euro Bölgesi için 2021’de öngörülen yüzde 3,9'luk büyüme tahmini yüzde 4,3’e, gelecek yıl için de yüzde 3,8’den 4,4’e yükseltildi.

Türkiye ekonomisinde yüzde 0,2 puan revizyon

OECD raporunda, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahmini ise 2021 için yüzde 5,9'dan yüzde 5,7'ye çekilirken, 2022 için de yüzde 3'ten yüzde 3,4'e yükseltildi.

2021 yılı için büyüme tahmini Hindistan için yüzde 12,6’dan 9,9’a revize edildi. Japonya için bu yıla yönelik büyüme tahmini 2,7’den 2,6’ya düşürülürken, Brezilya için 3,7’lik tahminde değişiklik yapılmadı.

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