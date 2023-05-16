ÖGG SINAV SONUÇLARI açıklandı mı? 102. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel güvenlik sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Özel Güvenlik 102. Dönem Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı 30 Nisan Pazar günü yapıdı. Bu tarihten itibaren tüm adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. EGM tarafından paylaşılan kılavuza göre ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. İşte ÖGG SINAV SONUÇLARI hakkında tüm detaylar...

ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖGG SINAV SONUÇLARI henüz açıklanmadı. EGM tarafından paylaşılan kılavuza göre ÖGG sınav sonuçlarının 19 Mayıs günü erişime açılması bekleniyor.

ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖGG sınav sonuçları Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden kolay bir şekilde öğrenilebilecek. Özel güvenlik sınav sonuçlarını görüntülemek için adayların TC Kimlik No ile sorgulama yapması yeterli oluyor.

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

