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ÖGG SINAV SONUÇLARI açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Egm.gov.tr Özel Güvenlik Sınav Sonuçları sorgulama ekranı

19.05.2023 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖGG sınav sonuçları hakkında araştırmalar hız kazandı. 30 Nisan'da gerçekleştirilen Özel Güvenlik 102. Temel eğitim ve 78. yenileme eğitimi sınavının ardından gözler sonuç açıklamasına çevrildi. Yapılan değerlendirme aşamasının ardından ÖGG sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü'nün “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinden yayınlanacak. Peki, ÖGG SINAV SONUÇLARI açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Özel Güvenlik Sınav Sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte tüm detaylar..

ÖGG SINAV SONUÇLARI açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Egm.gov.tr Özel Güvenlik Sınav Sonuçları sorgulama ekranı

ÖGG sınav sonuçlarına dair araştırmalar yoğunlaştı. Sınava katılan tüm adaylar Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçlarının açıklanmasını heyecanla bekliyorlar. Açıklanan takvime göre ÖGG sınav sonuçlarının 19 Mayıs'ta yani bugün ilan edilmesi bekleniyor. Peki, ÖGG SINAV SONUÇLARI açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? EGM Özel Güvenlik Sınav Sonuçları nasıl öğrenilir? İşte tüm detaylar...

ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Özel Güvenlik 102. Temel eğitim ve 78. yenileme eğitimi sınav 30 Nisan Pazar günü gerçekleştirildi. EGM tarafından paylaşılan kılavuza göre ÖGG sınav sonuçlarının 19 Mayıs günü erişime açılması planlanıyor.

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ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖGG sınav sonuçları Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Özel güvenlik sınav sonuçlarını görüntülemek için adayların TC Kimlik No ile sorgulama yapması gerekiyor. Güvenlik sınav sonucu linkine tıklayan güvenlik görevlisi adayları, sonra “Temel Eğitim Sınav Sonucu” sayfasına yönlendirilerek bireysel sonuçlarını görüntüleyebilecek.

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ÖGG SINAV SONUÇLARI 3

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

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