FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ÖGG SINAV SONUÇLARI ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? 104. Özel Güvenlik Görevlisi sonuç ekranı egm.gov.tr

ÖGG SINAV SONUÇLARI ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? 104. Özel Güvenlik Görevlisi sonuç ekranı egm.gov.tr

26.08.2023 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖGG sınav sonuçları hakkında araştırmalar hız kazandı. Özel güvenlik görevlisi olarak görev yapmak isteyenler Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen sınavlara katılıyorlar. Özel Güvenlik Temel Eğitimi 21 Temmuz'da biten adaylar 104. ÖGG sınavına giriyor. Peki, ÖGG SINAV SONUÇLARI ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? Sınav sonucu nasıl öğrenilir? İşte tüm detaylar...

ÖGG SINAV SONUÇLARI ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? 104. Özel Güvenlik Görevlisi sonuç ekranı egm.gov.tr
  1. Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Bugün gerçekleştirilen ÖGG sınavlarında adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacak ve her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden yapılcak. Peki, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından gerçekleşecek olan Özel Güvenlik 104. Temel Eğitim sınavının sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

  1. ÖGG sınavı 26 Ağustos 2023 Cumartesi günü gerçekleşiyor. Sınav sonuçlarının ise 20 gün içinde açıklanması bekleniyor.

3 ÖGG

ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖGG sınav sonuçları Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Özel güvenlik sınav sonuçlarını görüntülemek için adayların TC Kimlik No ile sorgulama yapması gerekiyor. Güvenlik sınav sonucu linkine tıklayan güvenlik görevlisi adayları, sonra "Temel Eğitim Sınav Sonucu" sayfasına yönlendirilerek bireysel sonuçlarını görüntüleyebilecek.

1 ögg

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Memur zam oranını belirleyecek ilk toplantı yapıldı! 'Yüzde 45'lik fark...'Memur zam oranını belirleyecek ilk toplantı yapıldı! 'Yüzde 45'lik fark...'
ÖTV’siz cep telefonu kampanyasında kapsam netleşiyor!ÖTV’siz cep telefonu kampanyasında kapsam netleşiyor!
Togg'da yeni perde! CEO Gürcan Karakaş hedefleri tek tek anlattı! Togg'da yeni perde! CEO Gürcan Karakaş hedefleri tek tek anlattı!
Anahtar Kelimeler:
egm ögg sınav sonuçları

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bir anda “Bomba” diyerek ayağa kalktı! Ortalık fena karıştı

Bir anda “Bomba” diyerek ayağa kalktı! Ortalık fena karıştı

Stanley, Levi's, Samsonite ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Stanley, Levi's, Samsonite ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Kafasına tuvalet pompasını koydu! İşler kontrolden çıkınca...

Kafasına tuvalet pompasını koydu! İşler kontrolden çıkınca...

Düğünde twerk yaptı! Kenara çekip azarladı

Düğünde twerk yaptı! Kenara çekip azarladı

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikteki kısa süreli fırsatı kaçırmayın

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikteki kısa süreli fırsatı kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.