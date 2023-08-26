ÖGG SINAV SONUÇLARI ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? 104. Özel Güvenlik Görevlisi sonuç ekranı egm.gov.tr

Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Bugün gerçekleştirilen ÖGG sınavlarında adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacak ve her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden yapılcak. Peki, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından gerçekleşecek olan Özel Güvenlik 104. Temel Eğitim sınavının sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG sınavı 26 Ağustos 2023 Cumartesi günü gerçekleşiyor. Sınav sonuçlarının ise 20 gün içinde açıklanması bekleniyor.

ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖGG sınav sonuçları Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Özel güvenlik sınav sonuçlarını görüntülemek için adayların TC Kimlik No ile sorgulama yapması gerekiyor. Güvenlik sınav sonucu linkine tıklayan güvenlik görevlisi adayları, sonra "Temel Eğitim Sınav Sonucu" sayfasına yönlendirilerek bireysel sonuçlarını görüntüleyebilecek.

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.



