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ÖGG sınavı ne zaman? Özel Güvenlik 104. Temel Eğitim ve 80. Yenileme Eğitimi sınav tarihleri belli mi? İşte sınav takvimi

10.08.2023 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖGG sınav takvimi hakkında araştırmalar hız kazandı. Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adayların katılım sağlayacağı sınavın başvuru ücretini 24-28 Temmuz tarihleri arasında yatıranlar gözlerini sınav tarihine çevirdiler. Bu kapsamda ÖGG sınavı ne zaman? Özel Güvenlik 104. Temel Eğitim ve 80. Yenileme Eğitimi sınav tarihleri belli mi? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte ÖGG sınav takvimi hakkında tüm merak edilenler...

ÖGG sınavı ne zaman? Özel Güvenlik 104. Temel Eğitim ve 80. Yenileme Eğitimi sınav tarihleri belli mi? İşte sınav takvimi

Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi Yazılı Sınavı (ÖGG) takvimi EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) resmi sayfası üzerinden yayınlandı. Yıllık takvim kapsamında Özel Güvenlik 104. Temel Eğitim ve 80. Yenileme Eğitimi sınavının tarihi belli oldu. Peki, ÖGG sınavı ne zaman? İşte Özel Güvenlik 104. Temel Eğitim ve 80. Yenileme Eğitimi sınav tarihi...

ÖGG SINAVI NE ZAMAN?
Özel Güvenlik 104. Temel Eğitim ve 80. Yenileme Eğitimi Yazılı Sınavı tarihi belli oldu.

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ÖGG sınavı 26 Ağustos 2023 Cumartesi günü yapılacak. Sınav saat 10.00'da başlayacak.

Özel Güvenlik 104. Temel Eğitim ve 80. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" üzerinden ilan edilecek.

Adaylar, özel güvenlik sınav sonuçlarını T.C. Kimlik No ile sorgulayabilecek.

2 ÖGG

ÖGG SINAVI NASIL YAPILACAK?
Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacaktır. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacaktır. Soru grupları aynı olan adayların arka arkaya ve yan yana oturmalarına müsaade edilmeyecektir.

Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu sorulacaktır. Silah farkı eğitimi almış olan adaylar sadece silah bilgisi sorularını cevaplayacaktır. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacaktır.

3 ÖGG

Adaylar yazılı sınavda optik cevap formlarını doldurmak üzere yumuşak kurşun kalem ve silgi kullanacaktır. Sınava geç kalan adaylar ilk 15 dakika içinde geldikleri takdirde sınava alınacaktır. Sınav süresi boyunca salonda tek bir adayın kalmasına izin verilmeyecektir.

Sınavda verilen yanlış cevap doğru cevabı etkilemeyecektir.

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özel güvenlik sınavı

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