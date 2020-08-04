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OGM personel alım başvuruları başladı! İşkur OGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.08.2020 13:25 | Son Güncelleme

Orman Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete’de yayımlanan ilanının ardından OGM işçi alımı İşkur üzerinden araştırılmaya başladı. İşkur ogm personel alımı çerçevesinde 200 iş makinesi operatörü, 200 greyder operatörü, 200 ekskavatör operatörü, 60 dozer operatörü ve 40 traktör operatörü alınacak. Peki, İşkur Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...

OGM personel alım başvuruları başladı! İşkur OGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Uzun süredir beklenen Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuruları bugün itibarıyla başladı. Pek çok vatandaşın merakla beklediği OGM personel alım başvuruları için tüm detaylar duyuruldu. OGM işçi alımı kapsamında toplamda 700 işçi alımı gerçekleştirilecek. Başvuru şartlarına uyan adaylar, ilan tarihleri süresince ilanlara başvurularını yapabilecek. Peki, OGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? OGM personel alım şartları neler? İşte detaylar...

OGM personel alımı 2020 başvuru tarihleri

Çok sayıda vatandaşın merak ettiği OGM personel alım başvuruları 4 Ağustos 2020 itibarıyla başlıyor. Açık iş ilanları 10 Ağustos’a kadar İşkur üzerinden yayımlanacak. Adaylar bu süre zarfında Orman Bakanlığı personel alımı için başvuru yapabilecek. İşkur OGM işçi alımı 2020 başvuru işlemleri için adaylarda aranan bazı şartlar da bulunuyor.

OGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 200 adet iş makinesi operatörü, 200 adet greyder operatörü, 200 adet ekskavatör operatörü, 60 adet dozer operatörü ve 40 adet traktör operatörü olmak üzere toplam 700 adet belirsiz süreli yani daimi işçi alımı gerçekleştirilecek. OGM personel alımı İşkur üzerinden yapılacak.

İlanlarla ilgili tüm bilgiler ve şartlar İşkur resmi internet sitesinde yayınlanıyor. Adaylar, esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden açık iş ilanlarını inceleyebiliyor. İnternet sayfasında bulunan arama butonuna OGM yazıldığında tüm ilanlara ulaşılabiliyor ve şartları sağlayan adaylar ilanlara buradan başvurabiliyor. İşkur OGM başvurusu için açılan ilanlar 10 Ağustos 2020 tarihine kadar sitede yer alacak.

OGM başvuru İşkur kapsamında sözlü ve uygulamalı sınava iş ilanında belirtilen kadro sayılarının 4 katı kadar aday çağrılması planlanıyor. Adaylar ise çekilecek kuranın sonucunda belirlenecek. Kura yerleri ve tarihleri İşkur açık iş ilanlarının yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü resmi internet sitesinden de duyurulacak. Adaylara, konuyla ilgili olarak yazılı tebligat ile bildirim yapılmayacak. İşkur OGM işçi alımı başvuru çerçevesinde ilan edilen tüm pozisyonlar için belirlenmiş olan deneme süresi ise 2 ay olacak.

OGM personel alım şartları

Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvurusu için adaylarda aranan genel ve özel şartlar, aynı zamanda diğer tüm bilgiler İşkur resmi internet sitesindeki açık iş ilanlarında belirtiliyor. Adaylar İşkur’un resmi internet sitesi olan iskur.gov.tr adresini ziyaret ederek Orman Genel Müdürlüğüne ait tüm açık ilanları görüntüleyebilir ve başvuru şartlarına ulaşabiliyor. Aynı şekilde bu şartlara uyan adaylar, yine İşkur üzerinden Orman Bakanlığı personel başvuru işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

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