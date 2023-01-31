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OGM personel alımı 2023 ne zaman, başvuru şartları neler? 1128 personel alınacak! OGM personel alımı başvuru ekranı!

31.01.2023 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OGM personel alımının ne zaman yapılacağı ve başvuru şartları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklama sonrası birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, OGM personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler? Bakanlık bünyesinde çalıştırılmak üzere KPSS sınavından KPSSP93 puan türünden az 65 almış 1128 personel alınacak. İşte, OGM personel alımı başvuru ekranı...

OGM personel alımı 2023 ne zaman, başvuru şartları neler? 1128 personel alınacak! OGM personel alımı başvuru ekranı!

OGM personel alımı konusunda bilgi edinmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. OGM personel alımı başvurusu e-Devlet üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girilerek yapılabiliyor. Henüz başvuru yapmamış kişiler internette "OGM personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?" gibi soruları araştırıyor. İşte detaylar...

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OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

OGM personel alımı başvuruları için süreç 26 Ocak itibarıyla başladı.

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaa göre başvurular, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

E-devletten Bakanlığın sayfasına yönlendirilen kullanıcılar başvurularını 6 Şubat Pazartesi gününe dek yapabilecek.

Bakanlıktan Yapılan açıklamaya göre başvuru süresi uzatılmayacak.

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OGM PERSONEL ALIMI İLANI

Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

OGM PERSONEL ALIMI İLANI İÇİN TIKLAYINIZ

OGM PERSONEL ALIMI İÇİN ADAYLARDA ARANAN KOŞULLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak,
b) 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2022-KPSSP93) en az 65 puan almış olmak,
c) Yükseköğrenim kurumlarına bağlı ön lisans programlarından; Ormancılık ve Orman
Ürünleri, Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümlerinin birinden mezun olmak,
ç) Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir
ve silah kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
d) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde
çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1'de yer alan sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

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e) Adaylar başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel şartlarda belirtilen şartların
tamamını sağlıyor olması gerekmekte olup ilanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve
belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği
belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme
imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem
yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

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