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ÖĞRENCİ BAYRAM İKRAMİYESİ TARİHİ: 1000 TL üniversite öğrencisi bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, başvuru nereye yapılır? Gözler Erdoğan'da!

13.04.2023 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrenci bayram ikramiyesi tarihi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda yeni müjdelerin geleceğini duyurmasının ardından merak konusu oldu. Üniversitede öğrenim gören öğrencilere Ramazan ve Kurban Bayramları'nda 1000 TL ödenmesi bekleniyor. Peki, üniversite öğrencisi bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, başvuru nereye yapılır?

ÖĞRENCİ BAYRAM İKRAMİYESİ TARİHİ: 1000 TL üniversite öğrencisi bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, başvuru nereye yapılır? Gözler Erdoğan'da!

Öğrenci bayram ikramiyesinin ne zaman ödeneceği konusunda bilgi edinmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Ramazan Bayramı yaklaşırken birçok kişi konuya ilişkin "1000 TL üniversite öğrencisi bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, başvuru nereye yapılır?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 13 Nisan 2023 Perşembe günü itibarıyla öğrencilere bayram ikramiyesinde son durum...

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ÖĞRENCİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Öğrenci bayram ikramiyesi ile ilgili detaylar merak konusu oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti 3 müjdeyi duyurmaya hazırlanıyor.

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Duyurulacak sürprizlerden birisinin de üniversite öğrencilerine bayram harçlığı olacağı konuşuluyor.

Buna göre; üniversite öğrencilerine tıpkı emeklilerde olduğu gibi Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ikramiye verilecek.

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ÖĞRENCİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Öğrenci bayram ikramiyesi miktarının 1000 TL civarında olması bekleniyor.

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ÖĞRENCİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK, HANGİ TARİHTE?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için önemli kararlar almaya hazırlanıyor.

Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kaldığı için konuya ilişkin açıklamanın kısa sürede yapılması bekleniyor.

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Açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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