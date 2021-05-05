FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Öğrenci yurtlarında 'online rezervasyon' dönemi başladı

Öğrenci yurtlarında 'online rezervasyon' dönemi başladı

05.05.2021 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrenci yurtları koronavirüs nedeniyle son 3 dönemdir kısıtlı doluluk oranıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda yatırım yapan sektörde, önemli bir hamle öğrenci yurtlarındaki rezervasyon süreçlerini dijital ortama taşıyan Eyurtlar.com'dan geldi

Öğrenci yurtlarında 'online rezervasyon' dönemi başladı

Eğitim sistemi için yurtlar en az okullar kadar büyük önem taşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan örgün öğretim istatistiklerine göre, son 10 yılda YÖK ve KYK’ya bağlı öğrenci yurdu sayısı yüzde 186,29, özel öğrenci yurtları ise yüzde 28,8 arttı. Önceki dönemde yani 2019-2020 eğitim öğretim yılında, 5 bin 387 öğrenci yurdu 1 milyona yakın öğrenciyi barındırdı. Koronavirüs salgını nedeniyle 1 yılı aşkın süredir kapasitelerinin çok altında hizmet vermek zorunda kalan öğrenci yurtları, 17 Mayıs’a kadar sürecek tam kapanmanın olumlu yansımalar doğuracağı inancıyla, yaralarını sarmak için harekete geçti. Bu kapsamda önemli bir hamle öğrenci yurtlarındaki rezervasyon süreçlerini dijital ortama taşıyan online yurt rezervasyonu platformu Eyurtlar.com'dan geldi. Platform, öğrenci yurtlarının çağa entegre olmasını sağlayarak kişiye özel fiyatlandırmanın önüne geçmeyi ve daha şeffaf bir rezervasyon sistemi oluşturmayı amaçlıyor.

TÜRKİYE’DE YURT REZERVASYONLARINI DİJİTALE TAŞIYAN İLK GİRİŞİM

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Eyurtlar.com CEO’su Samet Ulusoy, Türkiye’de yurt rezervasyonlarını dijitale taşıyan ilk girişim olduklarının altını çizerek, "Her yıl milyonlarca öğrenci yurt araştırması yapıyor ve her yurdu tek tek gezerek bilgi edinmeye çalışıyordu. Bu durum gereksiz zaman ve maddi kayıp yaratıyordu. Bu alanda bir ihtiyaç olduğunu düşünerek Eyurtlar.com’u kurduk. Öğrenciler artık, yurtları detaylı bir şekilde sitemiz üzerinden inceliyor ve yurtların eklemiş olduğu odalara kolayca rezervasyon yapabiliyor. Üniversite öğrencilerinin İstanbul ve Ankara’dan sonra en çok İzmir, Konya, Balıkesir, Antalya ve Bursa’da yurt aradığını görüyoruz. Halihazırda platformumuz üzerinde en çok yurt kaydı ise İstanbul’da yapılıyor. Bir sonraki hedefimiz, diğer şehirlerimizdeki yurt ve odaları da sisteme dahil edip rezervasyon almaya hazır hale getirmek” dedi.

eBay, kripto parayı ödeme yöntemi olarak incelediklerini açıkladıeBay, kripto parayı ödeme yöntemi olarak incelediklerini açıkladı

"DİJİTAL DÖNÜŞÜM YURTLARIN TOPARLANMA SÜRECİNDE BELİRLEYİCİ OLACAK"

Eyurtlar.com CEO’su Ulusoy, yaklaşan yaz tatilinin ardından başlayacak yeni dönemde hem öğrenciler hem de yurtlar için daha adil bir rezervasyon sürecinin gerekliliğine değinerek şunları söyledi:

"Son 3 dönemdir yüzde 5 dolulukla faaliyetlerini sürdürmeye çalışan yurtlar, yaklaşan yaz tatilinin ardından yeni eğitim öğretim yılını bekliyor. Ülkemizde aşılamanın hız kazanması ve son olarak getirilen tam kapanmayla birlikte, yeni dönemde öğrenci yurtları için çok daha iyi bir tabloyla karşılaşacağımızı umuyoruz. Bu süreçte en az temizlik ve sterilizasyon gibi tedbirler kadar, dijital dönüşüme ayak uydurmanın da pandemide yara alan yurtların toparlanma sürecinde belirleyici olacağı aşikar. Zira kişiye özel fiyatlandırma, adil bir rezervasyon sürecine imkan vermediği gibi öğrencileri ve ailelerini de zorluyor."

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Altın güne sakin başladı: İşte son durumAltın güne sakin başladı: İşte son durum
Mantar yetiştiriciliği için devlet teşvikleri nelerdir?Mantar yetiştiriciliği için devlet teşvikleri nelerdir?
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) KYK
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Uygulamadan kaçmaya çalıştı izindeki bekçiye yakalandı

Uygulamadan kaçmaya çalıştı izindeki bekçiye yakalandı

Hulki Cevizoğlu'dan şaşırtan İmamoğlu yorumu

Hulki Cevizoğlu'dan şaşırtan İmamoğlu yorumu

eBay'dan kripto para adımı!

eBay'dan kripto para adımı!

Otomotiv sektörü satışları Nisan'da yüzde 132 arttı

Otomotiv sektörü satışları Nisan'da yüzde 132 arttı

Ethereum'la zengin oldu

Ethereum'la zengin oldu

Altın güne sakin başladı: İşte son durum

Altın güne sakin başladı: İşte son durum

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

KOSGEB 75 bin lira desteğinin detayları belli oldu

KOSGEB 75 bin lira desteğinin detayları belli oldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bu ilçede yazlık fiyatları dünyaca ünlü şehirlerle yarışıyor!

Bu ilçede yazlık fiyatları dünyaca ünlü şehirlerle yarışıyor!

Tam kapanma etkisi! Yüzde 25 arttı

Tam kapanma etkisi! Yüzde 25 arttı

Fiyatı boyutuna göre değişiyor, bir haftada ev sahibi oluyorlar

Fiyatı boyutuna göre değişiyor, bir haftada ev sahibi oluyorlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.