Öğrenci yurtlarında 'online rezervasyon' dönemi başladı

Eğitim sistemi için yurtlar en az okullar kadar büyük önem taşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan örgün öğretim istatistiklerine göre, son 10 yılda YÖK ve KYK’ya bağlı öğrenci yurdu sayısı yüzde 186,29, özel öğrenci yurtları ise yüzde 28,8 arttı. Önceki dönemde yani 2019-2020 eğitim öğretim yılında, 5 bin 387 öğrenci yurdu 1 milyona yakın öğrenciyi barındırdı. Koronavirüs salgını nedeniyle 1 yılı aşkın süredir kapasitelerinin çok altında hizmet vermek zorunda kalan öğrenci yurtları, 17 Mayıs’a kadar sürecek tam kapanmanın olumlu yansımalar doğuracağı inancıyla, yaralarını sarmak için harekete geçti. Bu kapsamda önemli bir hamle öğrenci yurtlarındaki rezervasyon süreçlerini dijital ortama taşıyan online yurt rezervasyonu platformu Eyurtlar.com'dan geldi. Platform, öğrenci yurtlarının çağa entegre olmasını sağlayarak kişiye özel fiyatlandırmanın önüne geçmeyi ve daha şeffaf bir rezervasyon sistemi oluşturmayı amaçlıyor.

TÜRKİYE’DE YURT REZERVASYONLARINI DİJİTALE TAŞIYAN İLK GİRİŞİM

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Eyurtlar.com CEO’su Samet Ulusoy, Türkiye’de yurt rezervasyonlarını dijitale taşıyan ilk girişim olduklarının altını çizerek, "Her yıl milyonlarca öğrenci yurt araştırması yapıyor ve her yurdu tek tek gezerek bilgi edinmeye çalışıyordu. Bu durum gereksiz zaman ve maddi kayıp yaratıyordu. Bu alanda bir ihtiyaç olduğunu düşünerek Eyurtlar.com’u kurduk. Öğrenciler artık, yurtları detaylı bir şekilde sitemiz üzerinden inceliyor ve yurtların eklemiş olduğu odalara kolayca rezervasyon yapabiliyor. Üniversite öğrencilerinin İstanbul ve Ankara’dan sonra en çok İzmir, Konya, Balıkesir, Antalya ve Bursa’da yurt aradığını görüyoruz. Halihazırda platformumuz üzerinde en çok yurt kaydı ise İstanbul’da yapılıyor. Bir sonraki hedefimiz, diğer şehirlerimizdeki yurt ve odaları da sisteme dahil edip rezervasyon almaya hazır hale getirmek” dedi.