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eBay, kripto parayı ödeme yöntemi olarak incelediklerini açıkladı

04.05.2021 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya perakende devi eBay, kripto para dünyasını yakından ilgilendirecek bir adım attı. eBay CEO'su kripto paralar ile ödemeleri kabul etmeyi düşündüklerini açıkladı.

eBay, kripto parayı ödeme yöntemi olarak incelediklerini açıkladı

ABD merkezli e-ticaret sitesi eBay, kripto parayı ödeme yöntemi olarak incelediklerini açıkladı.

"İNCELEMELER SÜRÜYOR"

eBay İcra Kurulu Başkanı Jamie Iannone, CNBC'ye yaptığı açıklamada kripto paraya göz kırptı. Perakende devi, kripto paralar ile ödeme yapılabilmesi için incelemelerinin sürdüğünü bunu bir yöntem olarak ele alabileceklerini belirtti.

Iannone, ayrıca şirketin bir eşi daha bulunmayan dijital varlıklar olan NFT'ler (non-fungible token) üzerinde de araştırma yaptığı ve bu alana da girmenin yollarını aradıklarını açıkladı.

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Kripto para
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