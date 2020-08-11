Öğrencilere büyük müjde! Günde 67 TL kazanmak için...

İŞKUR, Türkiye'deki işsizliği azaltmak için hem toplumdaki dezavantajlı gruplara hem de öğrencilere olanaklar yaratmaya devam ediyor. Toplum Yararına Programlar (TYP) ve üniversite öğrencilerine özel açılan Sosyal Çalışma Programı ya da yüksek öğretimdekilere de kontenjan ayrılan Mesleki Eğitim Kursları ile bilinen İŞKUR, liseye giden öğrencilere ise İşbaşı Eğitim Programları'nda yer veriyor. Sanılanın aksine ilkokul öğrencileri için bir günlük harçlık uygulaması ya da reşit olmayan öğrencilerin TYP'ye katılması söz konusu değil.
İŞKUR programlarında çalışırken "İşte Anne" ya da İş Kulübü projelerinden faydalanan ve 0-15 yaş arası çocuğu olan anneler günlük 100 TL harçlık alabiliyor. İlkokul öğrencilerine günlük harçlık uygulaması olarak lanse edilen durum bu olabilir. Yine de lise öğrencileri -daha doğrusu 15 yaşını dolduran öğrenciler- İşbaşı Eğitim Programlarına katılarak hem çalışma hayatına adapte olabiliyor hem de günlük kazanç sağlayabiliyor.
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI NEDİR? NASIL BAŞVURULUR?
İşbaşı Eğitim Programları, İŞKUR'a kayıtlı kişilerin mesleki tecrübe edinmesini ve çalışma ortamlarına adapte olmalarını sağlıyor. Programa başvuranlar çalışacakları yerleri kendileri bulabiliyor ya da çalışacakları iş yerini bulmayı İŞKUR'dan talep edebiliyor. Katılımcılar başvurularını İŞKUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerine herhangi bir zaman giderek yapabiliyor. Başvuru şartları ise şu şekilde:
İŞKUR'a kayıtlı olmak
15 yaşını doldurmak
İşverenin birinci ya da ikinci dereceden akrabası olmamak
İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak
Program başlamadan önceki 3 aylık zaman diliminde başvurulan iş yerinde çalışmamış olmamak
Bu şartları sağlayan öğrenciler İŞKUR'un internet sitesi üzerinden "İş Arayan" kaydı oluşturarak programa başvurabilir.
Program süresi günde 5-8 saat arasıdır. Haftada en fazla 6 gün çalışılır ve haftalık çalışma saati 45 saati geçmez. Aylık çalışma süresiyse sektörlere göre değişiyor:
Bilişim ve imalat sektörlerinde en fazla 6 ay
Muhabirlikte en fazla 9 ay
Tehlikeli ve çok tehlikeli meslekler grubu için MEB Hayat Boyu Öğrenme Modüllerinin asgari süresinden az olmayacak biçimde
"Geleceğin meslekleri" olarak görülen alanlarda -siber güvenlik, kodlama, bulut bilişim, oyun geliştirme vb.- en fazla 9 ay
Öğrenciler program boyunca günlük 67.05 TL kazanıyor. "Geleceğin Meslekleri" içinse günlük 100 TL zaruri gider ödemesi yapılıyor. Öğrencilerin çalıştıkları gün başına genel sağlık sigortası primi, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primleri de yatırılıyor. Program sonunda bir de sertifikanız oluyor.
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