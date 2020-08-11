Öğrencilere büyük müjde! Günde 67 TL kazanmak için...

İŞKUR, Türkiye'deki işsizliği azaltmak için hem toplumdaki dezavantajlı gruplara hem de öğrencilere olanaklar yaratmaya devam ediyor. Toplum Yararına Programlar (TYP) ve üniversite öğrencilerine özel açılan Sosyal Çalışma Programı ya da yüksek öğretimdekilere de kontenjan ayrılan Mesleki Eğitim Kursları ile bilinen İŞKUR, liseye giden öğrencilere ise İşbaşı Eğitim Programları'nda yer veriyor. Sanılanın aksine ilkokul öğrencileri için bir günlük harçlık uygulaması ya da reşit olmayan öğrencilerin TYP'ye katılması söz konusu değil.

İŞKUR programlarında çalışırken "İşte Anne" ya da İş Kulübü projelerinden faydalanan ve 0-15 yaş arası çocuğu olan anneler günlük 100 TL harçlık alabiliyor. İlkokul öğrencilerine günlük harçlık uygulaması olarak lanse edilen durum bu olabilir. Yine de lise öğrencileri -daha doğrusu 15 yaşını dolduran öğrenciler- İşbaşı Eğitim Programlarına katılarak hem çalışma hayatına adapte olabiliyor hem de günlük kazanç sağlayabiliyor.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI NEDİR? NASIL BAŞVURULUR?