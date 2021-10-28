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Öğrencilere dev destek! Burs da var kredi de

28.10.2021 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 yılına girmemize az bir zaman kalırken, yeni yıl için bütçe görüşmeleri başladı. Artan ev ve yurt fiyatları sonrası epey zorluk yaşayan üniversite öğrencileri için güzel haberler de geldi. İşte 1.8 milyon gence verilecek destekler…

Öğrencilere dev destek! Burs da var kredi de

2020 yılının mart ayında kornavirüs sebebiyle üniversiteler kapatılmıştı. 2021-2022 eğitim öğretim yılı başlangıcında ise okulların açılmasına karar verildi. Pandeminin piyasaları alt üst etmesinin ardından artan fiyatlardan öğrenciler de ne yazık ki nasibini aldı. Hükümet 2022 bütçe görüşmelerinde, öğrencilerin durumunu gözden geçirerek burs ve kredi desteği için kolları sıvadı. İşte 1.8 milyon öğrenciye verilecek destekler…

2022 BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDE ÖĞRENCİLERE AYRILAN DESTEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022 bütçe görüşmelerinde verilecek desteklerle ilgili açıklamalarda bulundu. Öğrencilere hem kredi hem de burs desteği sağlanacağını belirterek tam 34 milyar harcanacağını duyurdu.1.8 milyon öğrenciye 16.7 milyar TL kredi, burs desteği verilecek. 1 milyon 282 bin öğrenciye taşımalı eğitim, yemek yardımı için 6.3 milyar TL, 423 bin engelli çocuğa 5.5 milyar TL eğitim desteği verilecek.

ÇİFTÇİYE DESTEK SAĞLANACAK

Öğrencilerin yanı sıra bütçe görüşmelerinde çiftçiye sağlanması planlanan destek için de kollar sıvandı. İşveren prim ödemeleri için 35.2 milyar, Hazine destekli kefaletle sağlanan krediler için 6.2 milyar, tarımsal işletmeler ve çiftçilerimiz için faiz destek tutarı olarak 9.8 milyar, Halk Bankası aracılığıyla kullandırılacak esnaf kredileri faiz desteği için 7.2 milyar, ihracat destekleri kapsamında 5.2 milyar lira ayrıldı.

ENGELLİ VE YAŞLI VATANDAŞLAR İÇİN DE BÜTÇE BELİRLENDİ

Ödeme gücü olmayanların sağlık primi giderlerini karşılamak için ise 23.4 milyar, 65 yaş üstü yaşlılar, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve yakınlarına bağlanan aylıklar kapsamında 15.6 milyar, engelli vatandaşlarımızın evde bakımına destek amacıyla 13.2 milyar lira destek sağlanacak.

FUAY OKTAY: “ENFLASYON TEK HANEYE DÜŞECEK”

Enerji girdilerinde ve emtia fiyatlarında dünyada rekor artış olduğunu belirten Oktay, Küresel eğilime rağmen, para ve maliye politikalarımızı arz yönlü yapısal politikalarımızla ve verimlilik artışı kanalıyla destekleyerek, enflasyonu tekrar tek haneye indirmeye kararlıyız" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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