ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON, BİLGİSAYAR SATIŞI ŞARTLARI 2023: Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar ne zaman satılacak, şartları neler?

Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "9 bin 500 TL'yi geçmeyen telefon ve bilgisayar için 5 bin 500 TL'ye kadar teknoloji desteği vereceğiz" ifadesini kullandı. Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışına ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan 'vergisiz cep telefonu' açıklaması...
Öğrencilere vergisiz telefon bilgisayar satışına ilişkin şartlar belli oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamada bulundu.
"Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Üniversiteli gençlerimize satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonları ve bilgisayarlar için 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti:
"Cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne, bilgisayarlar için yüzde 16,7'si kadar tutarda destek sağlayacağız. "
Bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını istedikleri üç mobil şebeke operatörlerinin üzerinden kullanabilecekler. Üniversiteli gençlerimizin teknoloji ve bilgiye erişimini artıracağız. Her iki desteğe ilişkin uygulama esasları bakanlıklarımızca belirlenecektir."
Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek. Üniversitelerin önlisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.
Öğrencilere vergisiz telefon, tablet ve bilgisayar satışı şartlarının Bakanlık açıklaması ile netleşmesi bekleniyor.