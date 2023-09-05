ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON ne zaman satılacak? Öğrencilere ÖTV, KDV'siz telefon şartları neler? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Öğrencilere vergisiz telefon satışı ile ilgili açıklama yapıldı. 2023 Genel Seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gençlere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar müjdesini duyurmuştu. Konuya ilişkin yeni açıklama Cumhrubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Peki, öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı ne zaman? Öğrencilere vergisiz telefon nasıl alınır, şartları neler? İşte konuya ilişkin son dakika açıklaması...

VERGİSİZ TELEFON VE BİLGİSAYAR VERİLECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim öncesi yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

VERGİSİZ TELEFON VE BİLGİSAYAR SATIŞI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Eylül'de gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"Gençlere 10 GB internet ve cep telefonu desteği konusunu değerlendirdik. Nihayi çalışmaya göre bir sonraki toplantımızda her iki konuyla ilgili detayları gençlerimizle paylaşacağız."

CEP TELEFONU VERGİ ORANI

Cep telefonlarının vergisiz fiyatı üzerinden sırasıyla yüzde 1 oranında Kültür Bakanlığı Payı, yüzde 12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV ve yüzde 18 oranında KDV alınıyor.

Cep telefonun fiyatına göre ÖTV oranı yüzde 25, yüzde 40 ve yüzde 50 olarak değişiyor.



