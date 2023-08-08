ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON SATIŞI ne zaman başlayacak? Öğrencilere ÖTV ve KDV'siz telefon şartları neler? Bakanlıktan açıklama!

Öğrencilere vergisiz telefon satışı son dakika gelişmeleriyle birlikte yakından takip ediliyor. 2023 Genel Seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gençlere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar müjdesini duyurmuştu. Konuya ilişkin yeni açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'dan geldi. Peki, öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı ne zaman? Öğrencilere vergisiz telefon nasıl alınır, şartları neler? İşte konuya ilişkin son gelişmeler...

VERGİSİZ TELEFON VE BİLGİSAYAR VERİLECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim öncesi yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

VERGİSİZ TELEFON VE BİLGİSAYAR SATIŞI NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"İlk kez bilgisayar ve cep telefonu alacak gençlere ÖTV'nin bir kereye mahsus kaldırılmasıyla ilgili çalışma devam ediyor.

Cumhurbaşkanımız yakın zamanda bilgilendirme yapacak."

CUMHURBAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

7 Ağustos Pazartesi günü yapılan Kabine Toplatısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Seçim beyannamesinde gençlere verdiğimiz sözleri adım adım hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Ancak vergisiz cep telefonu satışına yönelik herhangi bir tarih açıklaması yapılmadı.

CEP TELEFONU VERGİ ORANI

Cep telefonlarının vergisiz fiyatı üzerinden sırasıyla yüzde 1 oranında Kültür Bakanlığı Payı, yüzde 12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV ve yüzde 18 oranında KDV alınıyor.

Cep telefonun fiyatına göre ÖTV oranı yüzde 25, yüzde 40 ve yüzde 50 olarak değişiyor.



