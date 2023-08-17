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Öğrencileri heyecan, velileri stres bastı! Geri sayıma geçildi ama fiyatlar 3 kat arttı: Bazı okullarda kitaplar için 40 bin TL isteniyor

17.08.2023 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz tatilinin bitmesine az bir süre kalırken okulların açılması için geri sayıma geçildi, okul alışverişi de yavaş yavaş başladı. Özellikle çocuklarını özel okula gönderen aileler, bu yıl yemek ve servis ücretleriyle başa çıkmaya çalışırken; kitaplara gelen zamları görünce şaşırıp kaldı. Fiyatlar geçen yıla göre en az 3 kat artarken, bazı okullarda 30-40 bin TL'yi bulduğu görüldü.

Öğrencileri heyecan, velileri stres bastı! Geri sayıma geçildi ama fiyatlar 3 kat arttı: Bazı okullarda kitaplar için 40 bin TL isteniyor

Okulların açılması için geri sayım sürerken; öğrencilerde heyecan, velilerde stres başladı. Okul alışverişine yavaş yavaş çıkmaya başlayan aileler, bu yıl ki ders kitap ücretlerini görünce adeta şaşıp kalıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) her yıl ders kitaplarını ücretsiz verirken ancak özel okullar çoğu ders için kaynak ve ek kitap istiyor.

BU YILKİ FİYATLAR ALDI BAŞINI GİTTİ

Geçtiğimiz yıl ortalama ücreti 8 bin TL olan özel okul kitaplarının bu yılki fiyatları da yavaş yavaş belli olmaya başladı.

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EN DÜŞÜĞÜ 20 BİN TL

Özel okulların kaynak ve ek kitap için istediği en düşük ücret bu yıl 20 bin TL oldu.

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"ÖZEL OKULLARDA DERS KİTAPLARI 30-40 BİN TL'YE KADAR ÇIKIYOR"

Öğrenci Veli Derneği Genel Başkanı Ömer Yılmaz, Kanal D Haber'e yaptığı açıklamda "Özel okullarda ders kitaplarının 30-40 bin TL'ye kadar çıkması, özellikle öğrenci ve velileri mağdur etmekte" diye konuştu.

Çözüm için Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrıda bulunan Yılmaz, "Gerçek anlamda çözüm üretilmelidir" dedi.

Özel okullar ek kitapları kendileri basıp ve almaya mecbur bırakırken, yüksek fiyatlarla karşı kaşıya gelen aileler ise bu duruma tepki gösteriyor.

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Anahtar Kelimeler:
özel okul kitap

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