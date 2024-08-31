FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Öğrencilerin alabileceği 20 vergisiz telefon belli oldu... Vergisiz telefon uygulamasından faydalanabilmek için şartlar ise çok basit

Öğrencilerin alabileceği 20 vergisiz telefon belli oldu... Vergisiz telefon uygulamasından faydalanabilmek için şartlar ise çok basit

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
31.08.2024 14:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okulların açılmasına sayılı günler kala velilerin hazırlıkları devam ediyor. Kırtasiye eşyalarından okul kıyafetlerine kadar birçok harcaması olan veliler teknolojik ihtiyaçlar için öğrencilere sunulan vergisiz telefonları araştırmayı başladı. Peki hangi telefon modelleri vergisiz? Fiyatları ne kadardan başlıyor? Vergisiz telefonların özellikleri neler? İşte detaylar...

Öğrencilerin alabileceği 20 vergisiz telefon belli oldu... Vergisiz telefon uygulamasından faydalanabilmek için şartlar ise çok basit

Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Veliler okul hazırlıklara başlamışken harcama kalemlerinde de artış oldu. Okul kıyafeti, okul servis ücretleri ve kırtasiye eşyaları gibi türlü türlü harcamaları olan velilerin teknolojik eşya ihtiyacı da bu dönemde artış gösteriyor.

Devletin 26 yaşından küçüklere imkan sağladığı vergisiz telefonlara ilgi bu dönemde artarken vatandaşlar konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye de ulaşmak istiyor. İşte vergisiz telefonların fiyatları ve özellikleri...

vergisiz telefon telefon

TÜRKİYE VATANDAŞI OLMAK ŞART

Posta.com'da yer alan habere göre, uygulama 9 bin 500 TL'nin altında olan tüm telefonları kapsıyor ve toplam cihaz bedelinin yüzde 44.4’ünü iade olarak alınıyor.

Örnek vermek gerekirse, 9.499 TL değerinde bir telefon aldınız, vergi tutarı olan yüzde 44.4 üzerinden yaklaşık 4.218 TL vergi iadesi hakkı kazanıyorsunuz. Bu haktan yararlanmak için ayrıca Türkiye vatandaşı olmak ve 26 yaşından gün almamış olmak gerekiyor.

"İkinci el cihazlarda da bu hak geçerli mi?" sorusu ise konu hakkında en merak edilen sorulardan biri. Vergisiz telefon uygulamasında ikinci el cihazlar kapsam dışı tutuluyor.

Ayrıca, aldığınız telefonu 2 yıl boyunca kullanılması gerekiyor, satmak isteseniz dahi satamıyorsunuz.
Sadece öğrencilere yönelik olan bu uygulamadan faydalanmak için satın alan öğrencinin kendi IBAN numarasını kullanması gerekiyor. Yani satın alınan telefonun faturası öğrencinin adına olmak zorunda. İşlem tamamlandıktan sonra teknolojik cihaz desteği tutarı Bakanlık tarafından öğrencinin bildirmiş olduğu IBAN numarasıyla hesabına aktarılıyor.

İşte vergisiz telefon ile alınabilecek telefon modelleri listesi...

devlerle yarışıyorlar

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
öğrenci Vergisiz cep telefonu
En Çok Okunan Haberler
Narin'in kaybının 11. gününde flaş gelişme! Amcası gözaltına alındı

Narin'in kaybının 11. gününde flaş gelişme! Amcası gözaltına alındı

AK Parti'yi kızdıran fotoğraf karesi: "Tam bir şuursuzluk!"

AK Parti'yi kızdıran fotoğraf karesi: "Tam bir şuursuzluk!"

Saatler sonra devreye giriyor: Cepten bir ücret daha!

Saatler sonra devreye giriyor: Cepten bir ücret daha!

İŞKUR tarafından devreye alınacak! Kamuda 3 gün istihdam....

İŞKUR tarafından devreye alınacak! Kamuda 3 gün istihdam....

Taksit sınırlandırılması için çağrıda bulundu: "Biraz esnetilsin"

Taksit sınırlandırılması için çağrıda bulundu: "Biraz esnetilsin"

AK Parti'de yetkili isim açıkladı: Kamuda esnek çalışma geliyor mu?

AK Parti'de yetkili isim açıkladı: Kamuda esnek çalışma geliyor mu?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.