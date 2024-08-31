Öğrencilerin alabileceği 20 vergisiz telefon belli oldu... Vergisiz telefon uygulamasından faydalanabilmek için şartlar ise çok basit

Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Veliler okul hazırlıklara başlamışken harcama kalemlerinde de artış oldu. Okul kıyafeti, okul servis ücretleri ve kırtasiye eşyaları gibi türlü türlü harcamaları olan velilerin teknolojik eşya ihtiyacı da bu dönemde artış gösteriyor.

Devletin 26 yaşından küçüklere imkan sağladığı vergisiz telefonlara ilgi bu dönemde artarken vatandaşlar konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye de ulaşmak istiyor. İşte vergisiz telefonların fiyatları ve özellikleri...

TÜRKİYE VATANDAŞI OLMAK ŞART

Posta.com'da yer alan habere göre, uygulama 9 bin 500 TL'nin altında olan tüm telefonları kapsıyor ve toplam cihaz bedelinin yüzde 44.4’ünü iade olarak alınıyor.

Örnek vermek gerekirse, 9.499 TL değerinde bir telefon aldınız, vergi tutarı olan yüzde 44.4 üzerinden yaklaşık 4.218 TL vergi iadesi hakkı kazanıyorsunuz. Bu haktan yararlanmak için ayrıca Türkiye vatandaşı olmak ve 26 yaşından gün almamış olmak gerekiyor.

"İkinci el cihazlarda da bu hak geçerli mi?" sorusu ise konu hakkında en merak edilen sorulardan biri. Vergisiz telefon uygulamasında ikinci el cihazlar kapsam dışı tutuluyor.

Ayrıca, aldığınız telefonu 2 yıl boyunca kullanılması gerekiyor, satmak isteseniz dahi satamıyorsunuz.

Sadece öğrencilere yönelik olan bu uygulamadan faydalanmak için satın alan öğrencinin kendi IBAN numarasını kullanması gerekiyor. Yani satın alınan telefonun faturası öğrencinin adına olmak zorunda. İşlem tamamlandıktan sonra teknolojik cihaz desteği tutarı Bakanlık tarafından öğrencinin bildirmiş olduğu IBAN numarasıyla hesabına aktarılıyor.

İşte vergisiz telefon ile alınabilecek telefon modelleri listesi...