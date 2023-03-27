ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURU EKRANI: 2023 öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır? MEB MEBBİS 45 bin öğretmen atama kontenjanları

Öğretmen atama başvuru ekranı için araştırmalar başladı. 45 bin öğretmen ataması için tercihler 27 Mart ve 1 Nisan tarihleri aralığında alınacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği yeni 45 bin öğretmen ataması, son 20 yılda bir defada yapılan ilk ve en büyük öğretmen ataması olacak.” dedi. Heyecanla beklenilen öğretmen atamalarında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan ayrıldı.

ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

45 bin öğretmen alımı başvuruları 27 Mart ve 1 Nisan tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Daha önceki alımlarda öğretmen atama başvuruları “https://ilkatama.meb.gov.tr” adresinden kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre ile sisteme giriş yaparak gerçekleştirilmişti.

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak.

Atama tercihlerinin alınmasının ardından öğretmen atamaları 8 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek.

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ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJANLARI BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmasının ardından bugün itibarıyla takvimimizi ve branş dağılımını ilan ettik.” dedi.

45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı.



