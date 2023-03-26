ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJANLARI 2023: Öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır? MEB 2023 atama takvimi ile branş dağılımı ve kontenjanlar

Öğretmen atama takvimi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. ilköğretim matematik, in kültürü ve ahlâk bilgisi, rehberlik, okul öncesi ve sınıf öğretmeni branşları için kontenjanlar belli oldu. Öğretmen atama başvuruları, 27 Mart tarihinde alınmaya başlanacak. İşte, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklaması ve 2023 öğretmen atama takvimi...

ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğretmen atamaları tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 45 bin öğretmen atamasında tarih 8 Mayıs olarak açıklandı.

2023 ÖĞRETMEN ATAMASI TAKVİMİ

Ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Mart-1 Nisan tarihleri arasında alınacak.

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan’da ilan edilecek.

Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan’da açıklanacak.

Öğretmen adaylarının atama tercihlerini 2-6 Mayıs tarihleri arasında alınacak, atama sonuçlarını ise 8 Mayıs’ta açıklanacak.

Atanan öğretmenler 1 Eylül’den itibaren de okullarında görevlerine başlayacak.

45 BİN ÖĞRETMEN ATAMA BRANŞ VE KONTENJAN BİLGİSİ

Bakan Özer, 45 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı. 103 alandan atama yapılacağına işaret eden Özer, bu kapsamda en fazla atama yapılacak beş alana ilişkin açıklama yaptı. İşte o sözleri:

"45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı."

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