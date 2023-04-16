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ÖĞRETMEN ATAMA MÜLAKAT SONUÇLARI 2023: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB öğretmen atama takvimi

16.04.2023 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğretmen atama mülakat sonuçları belli oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen mülakat süreci bugün itibarıyla sona erecek. Adaylar; Sözleşmeli Öğretmen Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu üzerinden sözlü sınav komisyonunca değerlendiriliyorlar. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB öğretmen atama takvimi...

ÖĞRETMEN ATAMA MÜLAKAT SONUÇLARI 2023: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB öğretmen atama takvimi

Öğretmen atamaları mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı 16 Nisan 2023 Pazar günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Öğretmen atamaları mülakat sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak. Bilindiği üzere, mülakatlarda adaylar, genel kültür ve eğitim bilimlerinden bir konuyu anlayıp özetleme, bunu sözlü olarak aktarma ve muhakeme kabiliyeti yönünden değerlendiriliyor. Adayların özgüven ve ikna kabiliyetlerinin yanı sıra, iletişim becerileri, eğitimcilik nitelikleri gibi çok sayıda unsur da göz önünde bulunduruluyor. Şimdi gözler MEB öğretmen atama takvimine çevrildi. İşte ayrıntılar....

ÖĞRETMEN ATAMA MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğretmen atama mülakatları 16 Nisan'da bitecek.

45 bin öğretmen atama mülakat sonuçları 18 Nisan 2023 Salı günü başvuruda bulunan kişilerin erişimine açılacak.

sözleşmeli öğretmen

MEB ATAMA TAKVİMİ

Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27/03/2023-01/04/2023

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerininİlanı 04/04/2023

Sözlü Sınavların Yapılması 07-16/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 18/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 24-25/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması 28/04/2023

sözleşmeli öğretmen

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ TARİHTE?

Atama Tercihlerinin Alınması 02-06/05/2023

Atama Sonuçlarının Açıklanması 08/05/2023

Göreve Başlama 01/09/2023 tarihinden itibaren

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