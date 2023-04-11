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Öğretmen atamaları mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 MEB mülakat sonucu tarihi ve 45 bin öğretmen atama takvimi

11.04.2023 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğretmen atamaları mülakat sonuçları; 27 Mart-1 Nisan tarihlerinde alınan ön başvuruların ardından 7 Nisan itibarıyla başlayan mülakat süreci nedeniyle merak konusu oldu. Bilindiği üzere, adaylar; Sözleşmeli Öğretmen Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu üzerinden sözlü sınav komisyonunca değerlendiriliyorlar. Peki, 2023 Öğretmen atamaları mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, MEB mülakat sonucu tarihi ve 45 bin öğretmen atama takvimi...

Öğretmen atamaları mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 MEB mülakat sonucu tarihi ve 45 bin öğretmen atama takvimi

Öğretmen atamaları mülakat sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Mülakat sınavlarında adaylar, genel kültür ve eğitim bilimlerinden bir konuyu anlayıp özetleme, bunu sözlü olarak aktarma ve muhakeme kabiliyeti yönünden değerlendiriliyor. Adayların özgüven ve ikna kabiliyetlerinin yanı sıra, iletişim becerileri, eğitimcilik nitelikleri gibi çok sayıda unsur da göz önünde bulunduruluyor. Öğretmen atamaları mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak edildi. Öğretmen atamaları mülakat sonuçları tarih bilgisi paylaşıldı. 45 bin öğretmen atama takvimi ile ilgili detaylar haberimizde...

ÖĞRETMEN ATAMA MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğretmen atama mülakatları 16 Nisan'da bitecek.

45 bin öğretmen atama mülakat sonuçları 18 Nisan 2023 Salı günü başvuruda bulunan kişilerin erişimine açılacak.

sözleşmeli öğretmen

MEB ATAMA TAKVİMİ

Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27/03/2023-01/04/2023

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerininİlanı 04/04/2023

Sözlü Sınavların Yapılması 07-16/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 18/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 24-25/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması 28/04/2023

sözleşmeli öğretmen

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ TARİHTE?

Atama Tercihlerinin Alınması 02-06/05/2023

Atama Sonuçlarının Açıklanması 08/05/2023

Göreve Başlama 01/09/2023 tarihinden itibaren

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