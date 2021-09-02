Öğretmen eğitim ödeneğinde son rakam belli oldu! Ödemeler bugün yapılacak 1250 TL…

Bakan Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin fiyatı belli oldu. Geçen sene bin 210 TL olan ödeneğe bu yıl yüzde 2,5 zam yapıldı. Öğretmenlere verilen eğitim ödenek miktarlarına 2022 ve 2023 yılında yapılacak zam da açıklandı.

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Eğitim ödeneği her yıl öğretmenlere veriliyor. Yeni eğitim döneminin gelmesiyle beraber öğretmenlerin gözü de hesaplara yatırılacak kırtasiye parasına çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bu sene bin 250 Türk lirası olarak ödenecek olan kırtasiye parasının 2 Eylül itibarıyla yatırılacağını açıkladı.

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, bu yıl 1250 lira olduğu belirtilerek, öğretmenlere bu ödemenin 2 Eylül 2021’den itibaren yapılacağı bildirildi.

Öğretmenler için ayrılan eğitim ödeneğine her yıl yüzde 2,5 zam yapılıyor. Bu zamla 2021 yılı kırtasiye yardımı 1210 TL'den 1250 TL'ye çıkarıldı. Böylece yeni eğitim öğretim yılında öğretmenlere yatırılacak eğitim ödeneği 1250 TL olarak belirlendi.

dönem toplu sözleşmede varılan uzlaşmaya göre, Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği 2022 yılı için 1.325 TL’ye; 2023 yılı için 1.400 TL’ye çıkarılmıştı



