Öğretmen ek ders ücretleri ne kadar? 2021 kadrolu ve sözleşmeli öğretmen ek ders ücretleri kaç TL?

Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memurlara yapılacak zammın dışında öğretmenlerin ek ders ücretleri de belli oldu. DYK kursuna katılarak fazla mesai yapan öğretmenler, ek ders ücreti alıyor.
2021 yılı destekleme ve yetiştirme kursu (DYK) ek ders ücreti temmuzda memurlara yapılan zamla beraber belli oldu. Buna göre, DYK öğretmen ek ders ücreti, 42,41 Türk lirası oldu.
Sözleşmeli öğretmen için ödenecek ek ders ücreti:18,21 Türk lirası
Fazladan girilen ders ve tutulan nöbet ücreti: 21,20 Türk lirası
MEB Takviye (DYK) kursu için 42,41 Türk lirası
Ücretli öğretmen için ödenecek ek ders ücreti: 21,46 Türk lirası
Net %20: 20,37
Net %27: 18,36
Net %15: 21,46
Brüt: 25,17
Net %27: 15,61
Net %20: 17,13
Net %15: 18,21
Brüt: 25,17
Sözleşmeli Öğretmen 16,73 Türk lirası
Kadrolu/Ücretli Öğretmen 19,49 Türk lirası
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