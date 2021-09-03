Öğretmen ek ders ücretleri ne kadar? 2021 kadrolu ve sözleşmeli öğretmen ek ders ücretleri kaç TL?

Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memurlara yapılacak zammın dışında öğretmenlerin ek ders ücretleri de belli oldu. DYK kursuna katılarak fazla mesai yapan öğretmenler, ek ders ücreti alıyor.

2021 DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU EK DERS ÜCRETİ NE KADAR?

2021 yılı destekleme ve yetiştirme kursu (DYK) ek ders ücreti temmuzda memurlara yapılan zamla beraber belli oldu. Buna göre, DYK öğretmen ek ders ücreti, 42,41 Türk lirası oldu.

KADROLU VE SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Sözleşmeli öğretmen için ödenecek ek ders ücreti:18,21 Türk lirası

Fazladan girilen ders ve tutulan nöbet ücreti: 21,20 Türk lirası

MEB Takviye (DYK) kursu için 42,41 Türk lirası

Ücretli öğretmen için ödenecek ek ders ücreti: 21,46 Türk lirası

2021 TEMMUZ ÜCRETLİ ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETİ

Net %20: 20,37

Net %27: 18,36

Net %15: 21,46

Brüt: 25,17

2021 TEMMUZ SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETİ

Net %27: 15,61

Net %20: 17,13

Net %15: 18,21

Brüt: 25,17

OCAK AYI NET EK DERS ÜCRETİ

Sözleşmeli Öğretmen 16,73 Türk lirası

Kadrolu/Ücretli Öğretmen 19,49 Türk lirası



