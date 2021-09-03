FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Öğretmen ek ders ücretleri ne kadar? 2021 kadrolu ve sözleşmeli öğretmen ek ders ücretleri kaç TL?

Öğretmen ek ders ücretleri ne kadar? 2021 kadrolu ve sözleşmeli öğretmen ek ders ücretleri kaç TL?

03.09.2021 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğretmenlerin ek ders ücretleri belli oldu. 6 Eylül itibarıyla açılacak okullarda sözleşmeli ve kadrolu öğretmenlere ek ders ücretleri veriliyor. MEB, 2021-2022 yılı için sözleşmeli ve kadrolu öğretmenlere ek ders ücreti ödüyor.

Öğretmen ek ders ücretleri ne kadar? 2021 kadrolu ve sözleşmeli öğretmen ek ders ücretleri kaç TL?

Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memurlara yapılacak zammın dışında öğretmenlerin ek ders ücretleri de belli oldu. DYK kursuna katılarak fazla mesai yapan öğretmenler, ek ders ücreti alıyor.

2021 DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU EK DERS ÜCRETİ NE KADAR?

2021 yılı destekleme ve yetiştirme kursu (DYK) ek ders ücreti temmuzda memurlara yapılan zamla beraber belli oldu. Buna göre, DYK öğretmen ek ders ücreti, 42,41 Türk lirası oldu.

KADROLU VE SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Sözleşmeli öğretmen için ödenecek ek ders ücreti:18,21 Türk lirası
Fazladan girilen ders ve tutulan nöbet ücreti: 21,20 Türk lirası
MEB Takviye (DYK) kursu için 42,41 Türk lirası
Ücretli öğretmen için ödenecek ek ders ücreti: 21,46 Türk lirası

2021 TEMMUZ ÜCRETLİ ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETİ

Net %20: 20,37
Net %27: 18,36
Net %15: 21,46
Brüt: 25,17

2021 TEMMUZ SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETİ

Net %27: 15,61
Net %20: 17,13
Net %15: 18,21
Brüt: 25,17

OCAK AYI NET EK DERS ÜCRETİ

Sözleşmeli Öğretmen 16,73 Türk lirası
Kadrolu/Ücretli Öğretmen 19,49 Türk lirası

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hasadı başladı! Dalındayken fiyatı 80 liraHasadı başladı! Dalındayken fiyatı 80 lira
PARTNERİddialara son noktayı koyduİddialara son noktayı koydu
İstanbul'da bazı ilçelerde ekmeğe zam geldi!İstanbul'da bazı ilçelerde ekmeğe zam geldi!
Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cenazede çirkin saldırı! Savunmaları şoke etti

Cenazede çirkin saldırı! Savunmaları şoke etti

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge! Yarın başlıyor

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge! Yarın başlıyor

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Eylül ayı kira artış oranı belli oldu!

Eylül ayı kira artış oranı belli oldu!

Satışları yüzde 33,1 düştü!

Satışları yüzde 33,1 düştü!

İşte yatırımcısına en fazla kazandıran takım!

İşte yatırımcısına en fazla kazandıran takım!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Topkapı'nın kakao ve çikolata kokusu satıldı!

Topkapı'nın kakao ve çikolata kokusu satıldı!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Gıda devi satışa çıkıyor

Gıda devi satışa çıkıyor

Volkswagen artık manuel şanzıman üretmeyecek!

Volkswagen artık manuel şanzıman üretmeyecek!

'İnsansız muhafızlar' için geri sayım

'İnsansız muhafızlar' için geri sayım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.