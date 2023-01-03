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Öğretmen maaşı 2023 ne kadar oldu, yüzde kaç zam yapıldı? Emekli öğretmenler ne kadar maaş alacak? Ocak 2023 memur zammı belli oluyor

03.01.2023 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. TÜİK 2022 Aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklamasının hemen ardından SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra, memur ve memur emeklileri için 6 aylık zam oranı da netlik kazandı.

Öğretmen maaşı 2023 ne kadar oldu, yüzde kaç zam yapıldı? Emekli öğretmenler ne kadar maaş alacak? Ocak 2023 memur zammı belli oluyor

Emekli ve memur zammı belirleyecek olan 2022 Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; Aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,18 yıllık yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. Bu kapsamda; ücretli, sözleşmeli, kadrolu, başöğretmen ve uzman öğretmen gibi farklı kategorilerde değerlendirilen tüm öğretmenlerin maaşları yeniden belirlenecek. Peki, Öğretmen maaşı 2023 ne kadar oldu, yüzde kaç zam yapıldı? Emekli öğretmenler ne kadar maaş alacak? İşte tüm merak edilenler...

ÖĞRETMEN MAAŞI 2023 NE KADAR OLDU, YÜZDE KAÇ ZAM YAPILDI?

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklamasının hemen ardından SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra, memur ve memur emeklileri için 6 aylık zam oranı da netlik kazandı.

Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon farkından dolayı alacağı zam oranı yüzde 15,38 oldu. Memur ve memur emeklisi ise yüzde 7’lik enflasyon farkının yanı sıra yüzde 8’lik toplu sözleşme zammı ile birlikte yüzde 16,40 zam hakkı elde etti.

Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

Öğretmen maaşı4

ÜCRETLİ, SÖZLEŞMELİ, UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞLARI

1/8 – 1/4 öğretmen maaşları yanı sıra sözleşmeli ve ücretli öğretmen maaşı da farklı bir artış olacak. Öte yandan uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları alanlar da son düzenleme ile ek ödemelerine kavuşacak:

Öğretmen maaşı

Uzman öğretmen maaşları 2 bin 250 TL,

Başöğretmen maaşları 4 bin 500 TL ek ödeme alacak.

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