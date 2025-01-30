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Öğretmenler için atama sistemi değişti! 14 ayda 400 bin TL alacaklar: Ne KPSS olacak ne mülakat

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
30.01.2025 07:31
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Öğretmen olma hayali kuranlar ve atama bekleyenleri yakından ilgilendiren haber geldi. Artık öğretmen olmak için ne KPSS'ye ne de mülakata girmeye gerek yok. Akademi Giriş Sınavı dönemi 13 Temmuz'da ilk kez gerçekleşecek. 14 aylık eğitimde ise aday öğretmenler yaklaşık 400 bin TL alacak. İşte detayları...

Öğretmenler için atama sistemi değişti! 14 ayda 400 bin TL alacaklar: Ne KPSS olacak ne mülakat

Üniversite sonrası kamu sınavına girip öğretmen olma dönemi bitti. Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile yeni süreç başlıyor. Sınav 13 Temmuz’da ilk defa yapılacak. Ardından Millî Eğitim Akademisi süreci başlayacak. Öğretmen atamalarında varlığı çok tartışılan ve yüzde 50 KPSS ve yüzde 50 mülakat sistemi de böylelikle sona eriyor. Artık öğretmen adayları Millî Eğitim Akademisinde 14 aylık bir eğitim aldıktan sonra başarılı görülürse atanacak.

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14 AYDA 400 BİN TL ALACAKLAR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre burada eğitim görenler bursiyer ya da aday memur olarak değil, aday öğretmen olarak adlandırılacak. 14 aylık sürede adaylar yaklaşık 400 bin TL alacaklar. Bu sürenin sonunda teorik sınavlardan elde edilen başarı, uygulamaya gidilen okuldan verilen notlarla beraber aday öğretmenin bir puan listesi çıkacak.

BAŞARISIZ OLAN LİSTE DIŞI KALACAK

Bu üstünlüğüne göre tercihte bulunacaklar ve okullarına yerleşecekler. Süreçte başarısız olan aday öğretmenler ise liste dışı kalacak. AGS her sene yapılacağı için eğer aday bir sonraki yıl tekrar isterse sınava girip yeniden akademi öğrencisi olabilecek.

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HER İLDE OLMAYACAK

Bu arada kurulması hedeflenen akademi de her ilde olmayacak. Akademiler için bakanlığın hizmetçi eğitim merkezleri burada devreye girecek. Bakanlık bu adımıyla öğretmen adaylarının konaklama için herhangi bir ücret ödememelerini hedefliyor.

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
mülakat Öğretmen KPSS üniversite
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