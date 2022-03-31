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OGS ve HGS için son gün uyarısı! Artık otoyol ve köprülerde...

31.03.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren kararda son gün uyarısı geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) otoyol ve köprülerde Otomatik Geçiş Sistemi'nin (OGS) 31 Mart'ta sona ereceğini bildirdi.

Türkiye'de 1,2 milyon Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) , 15,8 milyon da Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kullanıcısı olmak üzere 17 milyon abone bulunurken, geçen yıl gişelerde HGS'den 563.1 milyon, OGS'den ise 71.6 milyon geçiş gerçekleşti. İş yükünün azaltılması ve verimliliğin artırılarak vatandaşlara daha iyi hizmet verilebilmesi adına 31 Mart'tan itibaren iki ayrı geçiş sistemi yerine tek geçiş sistemi uygulamasına geçilecek.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nden (KGM) yapılan açıklamada, OGS etiketi olan araç sahiplerine ilgili bankalarca ücretsiz HGS etiketinin verileceği ve hesaplarının da HGS'ye dönüştürüleceği bildirildi. OGS'den HGS'ye geçiş oranının yüzde 70'i aştığı ve bankalarda yeterli miktarda HGS etiketinin bulunduğu kaydedildi.

İPTAL EDİLEN OGS’NİN YERİNE HGS AÇILACAK

Açıklamada, dönüştürme işlemleri aşamasında ve sonrasında kullanıcıların otoyol geçişlerini rahatlıkla yapabileceği, herhangi bir aksaklığın yaşanmayacağı vurgulandı. OGS kullanan vatandaşların HGS etiketini ücretsiz almaları için takip etmesi gereken adımlara ilişkin bilgilere de yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

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"OGS cihazının alındığı bankaya 31 Mart'tan önce başvuru yapılacaktır. İptal edilen OGS'nin yerine HGS hesabı açılması gerekmektedir. Tüm geçişlerin ücretleri HGS hesabından tahsil edilecektir. OGS cihazının iptalinden önce yapılan ve henüz tahsil edilmeyen geçiş ücreti, kapatılacak OGS hesabındaki bakiyeden tahsil edilecektir. İşlemden sonra OGS hesabında halen para bulunuyor ise ilgilinin banka hesabına ya da kredi kartına iade edilecektir. OGS ile yapılan geçişlerin ücretlerinin karşılanmaması durumunda kullanılmak üzere güvence kapsamında alınmış tutarlar banka hesabında ya da kredi kartlarına iade edilecek. İade işlemleri, cihazın iptal tarihinden itibaren 30 gün içinde müşterilerin banka hesaplarına ya da kredi kartlarına yapılacaktır. OGS cihazını HGS etiketi ile değiştirenlerin işlem yapmalarına gerek bulunmayacaktır. 31 Mart'a kadar kapatılmış tüm OGS cihazları bu tarihten sonra iptal edilecektir."


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