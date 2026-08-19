Okul servis ücretlerine zam: 90 bin TL'yi aştı

Okulların açılmasına kısa bir süre kala hem öğrenciler hem de veliler hazırlıklarını yapmaya başladı. Okul masraflarında en önemli kalemlerden bir tanesi ise servis ücretleri. İstanbul'da 2026-2027 eğitim öğretim döneminde servis ücretlerine zam yapıldı. Zamla beraber uzak mesafelerde yıllık servis ücretleri 90 bin TL'yi aştı. Peki, İstanbul'da okul servis ücreti ne kadar? İşte ayrıntılar...
0-1 km mesafede aylık ücret 4 bin 456 TL, yıllık ücret 39 bin 970 TL olurken 1-3 km mesafede aylık ücret 4 bin 772 TL, yıllık ücret 42 bin 804 TL oldu.
Daha uzak mesafelerde ise; 21-23 km mesafede aylık ücret 10 bin 46 TL, yıllık ücret 90 bin 112 TL olurken 23-25 km mesafede aylık ücret 10 bin 436 TL, yıllık ücret 93 bin 610 TL oldu.
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