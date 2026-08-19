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Okul servis ücretlerine zam: 90 bin TL'yi aştı

Okulların açılmasına kısa süre kala okul servisi fiyatları da belli olmaya başladı. Fiyatlar uzak mesafede 90 bin TL'yi aşabiliyor. Peki, İstanbul'da okul servis ücreti ne kadar? İşte detaylar...

Okul servis ücretlerine zam: 90 bin TL'yi aştı
Hande Dağ

Okulların açılmasına kısa bir süre kala hem öğrenciler hem de veliler hazırlıklarını yapmaya başladı. Okul masraflarında en önemli kalemlerden bir tanesi ise servis ücretleri. İstanbul'da 2026-2027 eğitim öğretim döneminde servis ücretlerine zam yapıldı. Zamla beraber uzak mesafelerde yıllık servis ücretleri 90 bin TL'yi aştı. Peki, İstanbul'da okul servis ücreti ne kadar? İşte ayrıntılar...

Okul servis ücretlerine zam: 90 bin TL yi aştı 1

OKUL SERVİS ÜCRET TARİFESİ

0-1 km mesafede aylık ücret 4 bin 456 TL, yıllık ücret 39 bin 970 TL olurken 1-3 km mesafede aylık ücret 4 bin 772 TL, yıllık ücret 42 bin 804 TL oldu.

Okul servis ücretlerine zam: 90 bin TL yi aştı 2

Daha uzak mesafelerde ise; 21-23 km mesafede aylık ücret 10 bin 46 TL, yıllık ücret 90 bin 112 TL olurken 23-25 km mesafede aylık ücret 10 bin 436 TL, yıllık ücret 93 bin 610 TL oldu.

Okul servis ücretlerine zam: 90 bin TL yi aştı 3

  • 0-1 km: Aylık 4.456,00 TL / Yıllık 39.970,00 TL
  • 1-3 km: Aylık 4.772,00 TL / Yıllık 42.804,00 TL
  • 3-5 km: Aylık 5.157,00 TL / Yıllık 46.258,00 TL
  • 5-7 km: Aylık 5.379,00 TL / Yıllık 48.249,00 TL
  • 7-9 km: Aylık 5.671,00 TL / Yıllık 50.868,00 TL
  • 9-11 km: Aylık 6.569,00 TL / Yıllık 58.923,00 TL
  • 11-13 km: Aylık 7.561,00 TL / Yıllık 67.822,00 TL
  • 13-15 km: Aylık 7.942,00 TL / Yıllık 71.239,00 TL
  • 15-17 km: Aylık 8.573,00 TL / Yıllık 76.899,00 TL
  • 17-19 km: Aylık 9.064,00 TL / Yıllık 81.304,00 TL
  • 19-21 km: Aylık 9.645,00 TL / Yıllık 86.515,00 TL
  • 21-23 km: Aylık 10.046,00 TL / Yıllık 90.112,00 TL
  • 23-25 km: Aylık 10.436,00 TL / Yıllık 93.610,00 TL

Okul servis ücretlerine zam: 90 bin TL yi aştı 4

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