Okul servisleri için kritik uyarı TESK Başkanı'ndan geldi!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, 8 Eylül Pazartesi günü yeni eğitim öğretim yılının başlayacağını hatırlattı.

"Korsan servis" uyarısında bulunan Palandöken, "Biraz ucuz olsun." anlayışıyla komşuların bir araya gelip hizmet aldıkları belgesiz, güvensiz servislerden uzak durulması gerektiğini belirtti.

"İRTİBAT HALİNE OLACAĞIZ"

Servis hizmeti alırken güvenilir, sertifikalı, meslek odasına kayıtlı araçların tercih edilmesinin önemine dikkati çeken Palandöken, şu ifadeleri kullandı:



"Araçların periyodik bakımlarının yapılması, servis şoförlerinin çocuklara uygun şekilde davranması ve yolculuk sırasında hız yapmadan, kurallara uyarak onları güvenli bir şekilde okula götürülüp getirilmesi önemli. Tecrübeli şoför abilerine emanet edeceğiz ama biz de elimizi onların üzerinden çekmeyeceğiz. Biz otokontrol yapacağız, daimi takip edeceğiz ve paydaşlarla da ortaklaşa her an irtibat halinde olacağız."

Palandöken, okul civarında çocuklara zararlı madde satılmasının engellenmesi çağrısında da bulunarak, bunun için kolluk kuvvetlerinin sıkı denetim yapmaları gerektiğini bildirdi.

