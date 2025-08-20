FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Okul servislerinde yeni dönem: 2025 ücret tarifesini artık il il belediyeler belirleyecek

Okul servisleriyle ilgili yönetmelikte önemli değişiklikler yapıldı. 2025 ücret tarifelerinin belirlenmesinden kamera sistemlerine, sürücü belgelerinden araç tesciline kadar birçok konuda yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Daha okul başlamadan servislere yapılan yüzde 30'luk zam velilerin tepkisini çekerken; İçişleri Bakanlığı, okul servisleri yönetmeliğinde değişikliğe giderek, servis ücretleriyle ilgili yeni bir düzenlemeye imza attı.

Okul servislerinde yeni dönem: 2025 ücret tarifesini artık il il belediyeler belirleyecek
Devrim Karadağ

2025 okul servis ücretleriyle ilgili yeni bir düzenlemeye gidildi. Bugüne kadar Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’na göre belirlenen okul servis ücretleri artık büyükşehir ve il belediyeleri tarafından açıklanacak tarifeler üzerinden belirlenecek. Böylece fiyatlarda yerel yönetimlerin etkisi artacak.

SERVİS ARAÇLARINDA TESCİL ZORUNLULUĞU

Yeni düzenlemeye göre, birlikte taşıma hizmeti sunan gerçek ve tüzel kişilerin kullandıkları araçların en az üçte birini kendi adlarına tescil ettirmeleri şart olacak.

Okul servislerinde yeni dönem: 2025 ücret tarifesini artık il il belediyeler belirleyecek 1

KAMERALARDA “SINIRSIZ KAYIT” DÖNEMİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; servis araçlarında uzun süredir tartışma konusu olan kamera sistemleriyle ilgili de değişiklik yapıldı. Önceki yönetmelikte yer alan “en az 30 gün kayıt” şartı kaldırıldı. Bundan sonra okul servislerinde tüm koltukları görecek şekilde iç ve dış kamera ile kayıt cihazı bulundurulacak ve kayıtların süresiz olarak tutulması zorunlu olacak.

Okul servislerinde yeni dönem: 2025 ücret tarifesini artık il il belediyeler belirleyecek 2

SÜRÜCÜ BELGELERİNE KOLAYLIK

Okul servis şoförleri için aranan sürücü belgesi süreleri de yeniden düzenlendi. Buna göre:

  • D sınıfı sürücü belgesi sahiplerinin B sınıfında geçirdikleri sürenin en fazla 1 yılı,

  • D1 sınıfı sürücü belgesi sahiplerinin ise B sınıfında geçirdikleri sürenin en fazla 3 yılı, gerekli süreden sayılacak.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erdoğan’dan Nebati’ye uyarı: “Seçim bölgeni ihmal etme”Erdoğan’dan Nebati’ye uyarı: “Seçim bölgeni ihmal etme”
Oktay Saral, isim vermeden Cem Duman'ın içinde bulunduğu çeteyi işaret etti!Oktay Saral, isim vermeden Cem Duman'ın içinde bulunduğu çeteyi işaret etti!

Anahtar Kelimeler:
okul servisi belediye büyükşehir belediyesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
2 çocuk genç kızları taciz etti... Akıllara Hakan Çakır cinayeti geldi

2 çocuk genç kızları taciz etti... Akıllara Hakan Çakır cinayeti geldi

Erdoğan’dan Nebati’ye uyarı: “Seçim bölgeni ihmal etme”

Erdoğan’dan Nebati’ye uyarı: “Seçim bölgeni ihmal etme”

CHP'li başkan hakkında AK Parti iddiası! Açıklama geldi

CHP'li başkan hakkında AK Parti iddiası! Açıklama geldi

'Taban aylığa 5 bin TL' Teklif sonrası memur için zam ihtimalini verdi

'Taban aylığa 5 bin TL' Teklif sonrası memur için zam ihtimalini verdi

Oktay Saral, isim vermeden Cem Duman'ın içinde bulunduğu çeteyi işaret etti!

Oktay Saral, isim vermeden Cem Duman'ın içinde bulunduğu çeteyi işaret etti!

Maaş tablosunu görünce spiker dayanamadı! 'Yerine dibine sokmuşlar'

Maaş tablosunu görünce spiker dayanamadı! 'Yerine dibine sokmuşlar'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.