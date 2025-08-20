Okul servislerinde yeni dönem: 2025 ücret tarifesini artık il il belediyeler belirleyecek

2025 okul servis ücretleriyle ilgili yeni bir düzenlemeye gidildi. Bugüne kadar Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’na göre belirlenen okul servis ücretleri artık büyükşehir ve il belediyeleri tarafından açıklanacak tarifeler üzerinden belirlenecek. Böylece fiyatlarda yerel yönetimlerin etkisi artacak.
Yeni düzenlemeye göre, birlikte taşıma hizmeti sunan gerçek ve tüzel kişilerin kullandıkları araçların en az üçte birini kendi adlarına tescil ettirmeleri şart olacak.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; servis araçlarında uzun süredir tartışma konusu olan kamera sistemleriyle ilgili de değişiklik yapıldı. Önceki yönetmelikte yer alan “en az 30 gün kayıt” şartı kaldırıldı. Bundan sonra okul servislerinde tüm koltukları görecek şekilde iç ve dış kamera ile kayıt cihazı bulundurulacak ve kayıtların süresiz olarak tutulması zorunlu olacak.
Okul servis şoförleri için aranan sürücü belgesi süreleri de yeniden düzenlendi. Buna göre:
D sınıfı sürücü belgesi sahiplerinin B sınıfında geçirdikleri sürenin en fazla 1 yılı,
