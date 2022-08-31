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Okulların açılmasına sayılı günler kala aileleri telaş sardı! Fiyatlar el yakıyor...

31.08.2022 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okulların başlamasına sayılı günler kala aileleri alışveriş telaşı sardı. Yüksek enflasyon ve fiyat artışlarının kırtasiye, ve okul kıyafeti gibi ürünlere de yansıdığı görülürken anasını öğrencisinin toplam gideri 2 bin liraya, ilkokul ve ortaokul öğrencisininki ise 3 bin lira kadar yükseldi. Öte yandan sektör temsilcileri ise fiyatların kalite ve semte göre değiştiğini ifade ederek her bütçeye uygun ürün bulunabileceğini söyledi.

Okulların açılmasına sayılı günler kala aileleri telaş sardı! Fiyatlar el yakıyor...

Okulların açılmasına az bir süre kala ailelerin de çocuklarını okula hazırlama telaşı sürüyor. Birçok sektör ve üründe olduğu gibi fiyat artışının kırtasiye ve giyim ürünlerinde de olduğu dikkat çekerken geçen yıla oranla giderlerin bir hayli yükseldiği görüldü. Piyasalarda yapılan incelemelere göre bazı gider kalemlerindeki artışın diğerlerine oranla daha fazla olduğu görülürken geçen yıla göre 3'e katlandığı dikkat çekti. Öte yandan sektör temsilcileri ise bazı ürünlerdeki fiyat artışının yüzde 40'larda kaldığını belirtirken her bütçeye uygun ürün bulunduğunu ekledi...

GİDERLER 3'E KATLANDI

Okulların açılacağı 12 Eylül'e sayılı günler kala CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, ailelerin okul alışverişi için ne kadar harcama yaptıklarını araştırdı. Kırtasiye malzemelerinin fiyatlarında daha ucuz olan zincir marketler temel alındı. Buna karşın sonuçlar, fiyatların geçen yıla göre arttığını gösterdi. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, anasınıfı öğrencisinin eşofman takımı, okul kıyafeti, spor ayakkabısı, klasik ayakkabıdan oluşan toplam masrafı geçen yıl 515 liraydı. Bu yıl ise yüzde 243,75 artarak 1458 liraya çıktı. 496 lira olan kırtasiye giderleri de eklendiğinde anasınıfı öğrencisinin toplam gideri 1954 liraya ulaştı.

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KIYAFET VE KIRTASİYE GİDERLERİ YÜKSELDİ

İlkokul ve ortaokul öğrencisinin kıyafet giderleri geçen yıl 1040 liraydı. Bu yıl ilkokul öğrencisinin kıyafet gideri 2 bin 387 liraya, ortaokul öğrencisinin gideri de 2 bin 568 liraya çıktı. İlkokul öğrencisinin toplam 775,67 lira olan kırtasiye gideri de eklendiğinde 3 bin 162 liraya, ortaokul öğrencisinin de 619,81 lira olan kırtasiye gideri de eklendiğinde 3 bin 187 liraya yükseldi.

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LİSE ÖĞRENCİSİNİN GİDERLERİ KATLANDI

Geçen yıl lise öğrencisinin sadece kıyafet ve giyim masrafı 1040 liraydı. Bu yıl 3 bin 147 liraya çıktı. 718,41 lira olan kırtasiye gideri de eklendiğinde lise öğrencisinin toplam masrafı 3 bin 865 liraya ulaştı. Tutdere’nin hazırladığı rapora göre genel olarak bazı ürünlerdeki artışlar da şöyle:

Sırt çantası 49,90 liradan 129 liraya, kalem kutusu 5,90 liradan 29,50 liraya, beslenme kabı 49,99 liradan 119 liraya, matara 5 liradan 19,90 liraya, 30 yaprak müzik defteri 2,95 liradan 9,50 liraya, 60 yaprak dikişli defter 2,25 liradan 8,50 liraya, 24’lü kuru boya kalemi 13,50 liradan 29,50 liraya, 18’li pastel boya 22,90 liradan 54,50 liraya, silgili kurşun kalem 9,90 liradan 22,50 liraya, kırmızı kalem 3,99 liradan 9,99 liraya, kalemtraş 5,99 liradan 16,99 liraya, silgi 3,99 liradan 12,99 liraya çıktı.

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HER BÜTÇEYE UYGUN ÜRÜN

Öte yandan sektör temsilcileri ise her bütçeye uygun ürün bulabildiğinin altını çizdi. Yenişafak'ın haberine göre, Tüm Kırtasiyeciler Derneği Başkanı Vecdet Şendil, "Bazı ürünlerdeki artış oranının yüzde 40'larda kaldığını da söyleyebiliriz. Bu yıl bir çanta ortalama 600 ila 800 liraya dolacak. Alım gücüne ve tercihlere göre farklı ürün fiyatları bulunuyor. Örneğin 100 liraya da okul çantası alabilirsiniz, 600 liraya da. Tûketicinin talebine ve gelir durumuna göre satın alma tercihleri değişiyor" ifadesini kullandı.

KALİTE VE SEMTE GÖRE FİYAT...

Okul alışverişlerine yönelik ürünler incelendiğinde ise fiyatların kalite, semt ve online ticaret yerlerine göre farklılık gösterdiği dikkat çekti. Genel ihtiyaçlara bakıldığında kırtasiye ürünleri 270 ila 2 bin 120 TL arasında, indirim marketi ile 240-440 TL arasında, internet alışverişiyle bu fiyat 350-4 bin 805 TL arasına geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon alışveriş kırtasiye
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