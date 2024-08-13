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Okulun içine dahi sokmadılar! 1 aydan kısa süre kaldı: 23 bin TL'yi ezip geçtiler, 71 bin lira yaptılar

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
13.08.2024 13:34
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Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına 1 aydan kısa bir süre kala velileri servis telaşı sardı. UKOME toplantısında servis ücretleri kısa mesafe için 23 bin TL’ye yükseltildi ancak bazı özel okullar ekstra hizmetleri öne sürerek bu fiyatı 70 bin liralara kadar çıkardı.

Okulun içine dahi sokmadılar! 1 aydan kısa süre kaldı: 23 bin TL'yi ezip geçtiler, 71 bin lira yaptılar

2024-2025 eğitim öğretim yılı için servis ücretleri belli oldu. Buna göre rehber-personel masrafı dahil edilince en kısa mesafe yıllık yaklaşık 23 bin, en uzun mesafe ise yaklaşık 55 bin lira. Ancak UKOME'nin geçen yıla göre yüzde 16 oranında yaptığı zam bazı özel okullarda yüzde 80'e kadar çıktı. Birçok özel okul servis ücreti henüz netleşmedi. Ancak zincir bir özel okulda geçen sene yıllık 39 bin lira olan en kısa mesafe ücreti bu sene 71 bin liraya çıktı.

UCUZ HİZMETE REKABET TALEBİ

NTV’de yer alan habere göre, servis şoförleri UKOME kararında alınan yüzde 16'lık zammı da az buldu. Şoförler, gerekçelerinin ise artan maliyetler olduğunu öne sürdüler. İstanbul Umum Servis Aracı İşletmeleri Başkanı Günhar Sinar, UKOME kararında özel bir hizmet verilmesi durumunda özel ücret alınacağını kararını sözlerine ekleyip, “Biz hep şunu söyledik. Fiyatı aşağı çekmek istiyorsanız rekabet ortamı sağlayın. Bu tur şirketleri ve okullar benim meslektaşımı çalıştırıyor” açıklamasında bulundu.

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VELİLER TERCİH ETMİYOR AMA İŞİN ASLI BAŞKA!

Ücretlerin servis esnafına yansımadığını da dile getiren Sinar, "Özel okul sahipleri ve tur firmaları meslektaşlarımızı içeri sokmuyor. Dolayısıyla öğrenci velisi okulun içine giremeyince endişe ediyor. Okulun dışından bindiği için güvenlik sorunu ortaya çıkıyor ve biz o rekabetçi ortamı sağlayamıyoruz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
okul servis ücreti
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