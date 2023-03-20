FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Olası İstanbul depremi nedeniyle 15 kat arttı! Ev sahibi, kiracı fark etmiyor: ABD’nin AFAD’ı İBB için geliştirdi…

Olası İstanbul depremi nedeniyle 15 kat arttı! Ev sahibi, kiracı fark etmiyor: ABD’nin AFAD’ı İBB için geliştirdi…

20.03.2023 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olası İstanbul depremine karşı harekete geçmek için geliştirilen "Depreme Yenilme Mobil Uygulaması” ile vatandaşlar binalarının risk durumunu ücretsiz öğrenebiliyor. İBB tarafından gerçekleştirilen protokol kapsamında hayata geçirilen deprem hasar tahmin uygulamasına ilgi son bir ayda 15 katına çıktı.

Olası İstanbul depremi nedeniyle 15 kat arttı! Ev sahibi, kiracı fark etmiyor: ABD’nin AFAD’ı İBB için geliştirdi…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü ile İBB iştiraki BİMTAŞ tarafından gerçekleştirilen protokol kapsamında hayata geçirilen "Depreme Yenilme Mobil Uygulaması” vatandaşı binasının mevcut durumuna ilişkin bilgilendiriyor. Amerika'nın AFAD'ı olan FEMA tarafından geliştirilen algoritma ile birkaç dakika içinde yapılan hesaplar sonucunda binaların zarar görebilirliğine ve dayanıklılığına ilişkin “tahmin raporu” oluşturuluyor. Harita tabanlı uygulamada öncelikle binanın konumu seçilerek analiz başlatılıyor. Sonrasında kat sayısı, bina yaşı gibi bilgiler soruluyor.

“AMAÇ, İNSANLARDA BİNALARINA İLİŞKİN FARKINDALIK YARATMAK”

Sonraki kısımların vatandaş için teknik veya karmaşık algılandığını belirten Genel Müdür Yardımcısı Nazım Akkoyunlu, “Vatandaşın bilmesi gereken en temel veriler, binanın yapım türü (yığma, betonarme, çelik konstrüksiyon vb.) bina yaşı ve binanın yapım tarihi. Temel amaç, insanlarda binalarına ilişkin farkındalık yaratmak. Düşey düzensizlik, yatay düzensizlik, plan düzensizliği gibi kavramlar gösterimsel olarak uygulama içerisinde sunuluyor. Örneğin; kolon kesilmişse, zemin katta perde, bölme duvar gibi eksiklikler varsa düşey düzensizlik, bina girintili çıkıntılıysa plan düzensizliği gibi seçenekleri seçtiğinizde size bir rapor oluşturuyor. Raporda binanızın bulunduğu alanın zemin bilgisi ve binanızın durumuna ilişkin bir skor oluşturuyor” dedi.

1

PUANA GÖRE BİNA RİSK ANALİZİ

Vatandaşın uygulama üzerinden gireceği bilgiler sonucunda 0-4 aralığında skor oluştuğuna dikkat çeken Nazım Akkoyunlu, “2 ve altı skor binanın yüksek riskli durumda olduğunu gösteriyor. 2 üstü daha az bir risk durumunu ifade ediyor. Burada oluşan skor bilimsel geçerliliğe sahip Amerika’nın AFAD’ı olan FEMA tarafından geliştirilen bir algoritmayla hesaplanıyor. Algoritmanın iki temel girdisi zemin ve bina. Zemin verisi bizim tarafımızdan sağlanıyor binaya ilişkin verinin vatandaş tarafından girilmesi isteniyor” değerlendirmesinde bulundu.

“SADECE 3 DAKİKADA ÖN BİLGİ EDİNİLEBİLECEK”

“Depreme Yenilme Mobil Uygulaması”na yaklaşık 7-8 aydır yapılan başvuruların sayısının son bir ayda 15 kat arttığını ifade eden Akkoyunlu, “Tabii sistemin en önemli faydaları, bina taramasını beklemeden, ev sahibi veya kiracı farkı gözetmeden, 2000 öncesi sonrası gibi ayrımlara girmeden binanızın risk durumuna ilişkin yaklaşık 3 dakika gibi kısa bir süre içerisinde bilgi edinebilmeniz. Diğer önemli katkısı ise farkındalık” diye konuştu.

ÇIKAN SONUCA GÖRE RİSK ANALİZİ YAPTIRILABİLİR

Depreme Yenilme Mobil Uygulaması; uygulama marketlerinden ücretsiz indiriliyor. Ardından sisteme kayıt olunuyor. Harita üzerinden seçilerek ya da kullanıcı tarafından adres bilgileri paylaşılıyor. Bina bilgileri doldurularak, bina tipi seçiliyor. Girilen bilgiler doğrultusunda, anında ve ücretsiz analiz sonucu kullanıcının e-posta adresine gönderiliyor.

Son olarak uygulamadan alınan skor sonucunun düşük çıkması durumunda bina riskli ilan edilemiyor, buradan çıkan sonucun resmi bir niteliği yok. Binanın deprem dayanıklılığını belirlemek için ileri seviye analizler gerekiyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1200 TL’yi aşan gram altın için yeni tahmin!1200 TL’yi aşan gram altın için yeni tahmin!
İşte 2023 dolar ve enflasyon tahminiİşte 2023 dolar ve enflasyon tahmini
Motorin fiyatları için bir yıl sonra ilk kez!Motorin fiyatları için bir yıl sonra ilk kez!
Anahtar Kelimeler:
deprem

En Çok Okunan Haberler

Çok konuşulacak 'adaylık' iddiası! "Onlar varsa ben yokum"

Çok konuşulacak 'adaylık' iddiası! "Onlar varsa ben yokum"

Alanyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası olay tepki!

Alanyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası olay tepki!

2,05 TL indirimin ardından motorine zam!

2,05 TL indirimin ardından motorine zam!

Çalışmaya devam edecek EYT'linin asgari ücreti net 9.144 TL!

Çalışmaya devam edecek EYT'linin asgari ücreti net 9.144 TL!

On binleri ilgilendiriyor! EYT'den sonra sıra onda: Geçici işçilere...

On binleri ilgilendiriyor! EYT'den sonra sıra onda: Geçici işçilere...

Merkez Bankası’ndan ‘dolar’ kararı!

Merkez Bankası’ndan ‘dolar’ kararı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Genç, pürüzsüz, ışıltılı bir cilt onunla mümkün! Foreo cilt bakım cihazlarında fırsat

Genç, pürüzsüz, ışıltılı bir cilt onunla mümkün! Foreo cilt bakım cihazlarında fırsat

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.