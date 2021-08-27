Ölüm aylığı ile ilgili SSK'den karar! Erkek de alacak

Sigortalının ölümü hâlinde geride kalan yakınları ölüm aylığıyla beraber, evlenme, cenaze ödeneği gibi bazı sosyal haklara sahip oluyor. Ölüm aylığında kadın erkek ayrılmıyor. Eşini kaybeden erkekler de evlenmediği süre boyunca ölüm aylığından faydalanabiliyor. Çalışması veya emekli olması aylık almasına engel teşkil etmiyor.

Vefat eden kişinin Emekli Sandığı'ndaki hizmetinin 10 seneden fazla olması hâlinde SSK'li çalışan kız çocuğuna aylık bağlanıyor.

Erkek çocuk yükseköğretime devam ettiği süre boyunca 25 yaşına kadar aylık alabilir. Emekli Sandığı iştirakçisi baba ve SSK sigortalısı anneden ayrı ayrı yetim aylığına hak kazanana her iki aylık tam ödenir.

SSK'li yetim aylığı alanın SSK'den emekli olması hâlinde yetim aylığı kesilir. Emekli Sandığı'ndan alınan ise kesilmiyor. Geride kalan çocuk, eş, baba, anneye bağlanabilen ölüm aylığı ile ilgili merak edilen detaylar şöyle

Sigortalının eşinin çalışması, emekli aylığı alıyor olması bunu değiştirmiyor. Kızlarına evli olmamaları şartıyla yaşa bakılmaksızın ölüm aylığı bağlanır. Evlenen kızın aylığı kesilir, boşanma durumunda tekrardan aylık bağlanır. Erkekler 18 yaşına kadar, eğitimi devam edenler ise 25 yaşına kadar ölüm aylığı alabilir.

Vefat eden eşten alınan aylık çalışınca değil ancak tekrardan evlenince kesilir. İkinci eşin vefat etmesi durumunda kadın, tercih ettiği aylığı alabilir. Bir eşe iki eşinden ötürü ölüm aylığı bağlanmaz.

Yükseköğretime devam eden çocuk, 25 yaşına kadar aylık alabilir. Doktora yapan erkek yetimin aylığı 25 yaşın altında olsa dahi kesilir.

Ölen kişinin hizmetinin 10 seneden fazla olması durumunda hizmet akdiyle SSK'ye tabi çalışan kız yetimlere, Emekli Sandığı Kanununa göre aylık bağlanabilir. Erkek yetimlere de muhtaç ve malul olmaları durumunda aylık bağlanır.

Ölüm aylığı alan eşin aylığı sadece, evlenmesi durumunda kesilir. Çalışması hâlinde kesilmez.

Bağ- Kur'lu olan anne ve babadan farklı farklı ölüm aylığına hak kazanılması hâlinde; hak sahibi 18 yaşına kadar her iki aylığı alabilir. 18 yaşından sonra da hak sahibine sadece yüksek olan aylık ödenir.

Vefat eden eşten ötürü geride kalan eşe bağlanan aylık halk arasında dul aylığı olarak biliniyor. Yasada kadın erkek ayırımı yapılmaz, sigortalının eşleri hak sahibi olarak tanımlanıyor. Eşini kaybeden erkekler de ölüm aylığı alabiliyor. Eşini kaybeden erkeğin çalışması ya da emekli olması ölüm aylığı almasına engel değildir.

Ölen sigortalının çocuklarına yetim aylığı bağlanabilmesi için ya da kendi sigortalılığı sebebiyle gelir ya da aylık bağlanmamış olması gerekiyor. 4A'dan yetim aylığı almaktayken 4A'dan emekli olan kişinin yetim aylığı kesilir.

Emekli Sandığı iştirakçisi babadan (anneden) ve 4A (SSK) sigortalısı anneden (babadan) ayrı ayrı ölüm aylığına hak kazanılması hâlinde her iki aylık tamdan ödenir.

Alt sınır aylık hesaplaması sebebiyle ölen sigortalıların hesaplanan aylığı en düşük bin 500 TL olup hak sahiplerine hisseleri oranında ödenir. Eşi vefat edene yüzde 50 hisse, yetim çocuğa yüzde 25 hisse oranıyla ödeme yapılır.



