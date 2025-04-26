Ölüm aylığı ne kadar, şartları nelerdir? Ölüm aylığına nasıl başvurulur, kimler alabilir? Ölüm aylığı başvuru ve sorgulama

Sigortalı olarak çalışmış olan ya da çalışmaya devam eden bir kişinin ölümünün ardından belli şartlara bağlı olarak geride kalan aile üyelerine bazı haklar tanınır. Bu haklar devlet tarafından verilmektedir ve geride kalan aile üyesinin ölen kişinin hangi dereceden akrabası olduğuna kadar farklı şekillerde gerçekleştirilmektedir.

Ölüm aylığı, devletin vatandaşlarına sağladıkları bir hak olarak sigortalı çalışan kişinin ölümünden sonraki süreçte geride kalan aile üyelerine ya da bakmakla yükümlü olduğu kişilere bağlanan aylıktır. Ancak bu ölüm aylığının verilebilmesi için ölen kişide de geride kalan aile üyelerinde de aranan bazı şartlar bulunmaktadır.

Herkes ölüm aylığı alamayabilir. Ölen kişinin geride bıraktığı aile üyeleri kaçıncı dereceden akraba olursa olsun eğer bazı resmi koşul ve kurallara uygun değilse o kişiye ölen kişiden ölüm aylığı bağlanmaz. Ayrıca ölmüş olan kişinin de sağlığında bazı şartları yerine getirmiş olması gerekir.

Ölüm aylığı ne kadar verilir?

Ölüm aylığı, dul ve yetim maaşı olarak da bilinmektedir. Sosyal Sigortalar Kurumu’na bağlı olarak çalışmış olan ya da BAĞ-KUR (Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu) emeklisi olan kişilerin öldükten sonra geride kalanlarına bağlanan maaş türüdür. Ancak ölen kişinin aile üyelerinin bu maaşı alabilmesi için belli koşullara uygun olması gerekmektedir.

2025 yılında yapılmış olan resmi açıklamalara göre dul ve yetim aylığı taban maaşlarının yaklaşık olarak şu şekilde olacağı belirlenmiştir:

%75 oranında dul maaşı alan kişi için taban maaş 10.852 TL

%50 oranında dul maaşı alan bir eş için taban maaş 7.234 TL

%25 oranında yetim maaşı alan biri için taban maaş 3.617 TL

En düşük olan memur emeklisi maaşları 19. 617 TL

Ölen kişinin Emekli Sandığına bağlı olarak % 75 oranında dul maaşı alan kişi için taban maaş 14.713 TL

%50 oranında dul maaşı alan bir eş için taban maaş 9.808. TL

%25 oranında yetim maaşı alan bir kişi için taban maaş 4.904 TL

Ölüm aylığına nasıl başvurulur?

Herkesin alamayacağı ölüm aylığı başvuru şartlarına tabi olarak verilmektedir. Malul, yaşlı, emekli gibi farklı maaşlar dışında ölen kişinden kalan ölüm aylığı adı verilen maaş da çeşitli koşullara bağlı olarak verilir ve öncelikli olarak başvuru işlemi yapılmalıdır. Ölüm aylığı başvurusu e-Devlet üzerinden ya da SGK il ya da ilçe müdürlüklerine şahsen gidilerek gerçekleştirilebilmektedir.

Sigortalı kişilerin evraklarının bulunduğu il ve ilçe müdürlüklerine ödenek talep belgesi verilerek başvuru yapılabilir. Seçilen yoldan başvuru yapıldıktan sonra ölüm aylığı başvuru sorgulaması da yine aynı kanal üzerinden yapılabilmektedir. Ölüm aylığı sorgulaması e-Devlet üzerinden ya da direkt kuruma gidilerek gerçekleştirilebilmektedir.

Kimler ölüm aylığı alabilir? Ölüm aylığı şartları nelerdir?

Ölüm aylığı herkese bağlanan bir maaş türü değildir. Ayrıca ölen kişi için de sağlığında çalışırken belli bir miktar prim ödemelerinin yapılmış olması gerekir. Kanunlar doğrultusunda ölen bir sigortalının ondan geriye kalan ve hak sahibi olduğu netleşen kişilere aylık bağlanabilmesi için gerekli şartlardan bazıları şunlardır:

En az 1800 günlük ölüm sigortası priminin bildirilmiş olması,

Borçlanma süreleri dışında en az 5 yıllık ölüm sigortası biriminin bildirilmiş olması,

Ölüm aylığı alma hakkı olan kişinin sigortalı bir işinin olmaması,

Hak sahibi olan kişinin (kız evlat ya da eş) evli olmaması.

Ölüm aylığı hangi durumlarda kesilir?

Ölüm aylığı ölen kişinin annesine, babasına, çocuklarına ve eşine belli şartlara uygun olduğu resmen tespit edildiyse bağlanabilmektedir. Aylık bağlanan hak sahibinin maaşı da bazı durumlarda kesilebilmektedir. Açıklanan resmi kanunlara göre ölüm aylığı şu şartlarda kesilebilir: