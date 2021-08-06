FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ömer Çelik: Önümüzdeki hafta tarım zararlarıyla ilgili ödemeler yapılacak

Ömer Çelik: Önümüzdeki hafta tarım zararlarıyla ilgili ödemeler yapılacak

06.08.2021 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mersin'in Aydıncık ve Silifke ilçelerindeki orman yangınında zarar gören alanlarda incelemede bulundu. Çelik açıklama yaparak, "Önümüzdeki hafta tarım zararlarıyla ilgili ödemeler yapılacak" ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik: Önümüzdeki hafta tarım zararlarıyla ilgili ödemeler yapılacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, Mersin'in Aydıncık ve Silifke ilçelerindeki orman yangınlarının gerçekleştiği bölgelerde inceleme yaparak açıklama yaptı. Çelik açıklamasında, "Bu hafta eşya zararlarıyla ilgili ödemeler yapılıyor. Önümüzdeki hafta tarım zararlarıyla ilgili ödemeler yapılacak. Devlet yanınızdadır." dedi.

ÇELİK: ÖDEMELER HAFTAYA YAPILACAK

Ömer Çelik, devlet kurumlarının yaraları sarmak için bölgede bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

ÇELİK

Acil olan, gıda ve kalacak yerle ilgili bir sıkıntının ortaya çıkmaması ve sıkıntı olan yerlerin de bir an önce telafi edilmesi. Bu hafta eşya zararlarıyla ilgili ödemeler yapılıyor. Önümüzdeki hafta tarım zararlarıyla ilgili ödemeler yapılacak. Devlet yanınızdadır. Milletvekili arkadaşlarımız, teşkilatımız, AFAD, Kızılay, polis, jandarma hepsi bu yaraları sarmak için burada. Tabii ki olmasın, hiçbir şekilde zarar gelmesin, onu arzu ederdik ama yangın afeti... Allaha şükür Adana'mızda, Osmaniye'mizde, Mersin'imizde hızlı bir şekilde kontrol altına alındı. Bundan memnuniyet duyuyoruz. Antalya'da, Muğla'da devam ediyor, büyük üzüntü duyuyoruz. Hep beraber, kardeşçe el birliği içerisinde yapacağız. Ulaşamadığımız yer varsa, eksik kalan yer varsa bizi uyarın, gördüğünüz yetkiliye söyleyin. Herkese ulaşalım.

Kaynak: AA

Karadeniz'de sadece 21 tane kaldı! Çalışma başlatıldıKaradeniz'de sadece 21 tane kaldı! Çalışma başlatıldı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Araç sahipleri dikkat: Eğer aracınız güneş altında kalıyorsa erken eskiyebilirAraç sahipleri dikkat: Eğer aracınız güneş altında kalıyorsa erken eskiyebilir
Bu görüntüler Türkiye'den! Bozkırın ortasındaki ‘vaha’ görenleri büyülüyorBu görüntüler Türkiye'den! Bozkırın ortasındaki ‘vaha’ görenleri büyülüyor
Küresel piyasalar pozitif seyrediyorKüresel piyasalar pozitif seyrediyor
Anahtar Kelimeler:
Ömer Çelik AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Esra Hankulu'nun ön otopsi raporu tamamlandı

Esra Hankulu'nun ön otopsi raporu tamamlandı

Yangın kabusu sürüyor! Bir yerleşim yerine daha sıçradı

Yangın kabusu sürüyor! Bir yerleşim yerine daha sıçradı

Yangınlardan sonra tatilcilerin yeni gözdesi oldu!

Yangınlardan sonra tatilcilerin yeni gözdesi oldu!

İstanbul'dan köyüne döndü 28 bin adet dikti!

İstanbul'dan köyüne döndü 28 bin adet dikti!

Milyonlarca kişiye zam! Yeni maaşlar belli oluyor

Milyonlarca kişiye zam! Yeni maaşlar belli oluyor

Hollanda'da gördü, Muş'ta çiftlik kurdu!

Hollanda'da gördü, Muş'ta çiftlik kurdu!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Türk Hava Kurumu 44 taşınmazını satışa çıkardı

Türk Hava Kurumu 44 taşınmazını satışa çıkardı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Altın alım satımında yeni dönem başlıyor! Sistem değişti

Altın alım satımında yeni dönem başlıyor! Sistem değişti

Ünlü fon yöneticisinden yeni altın tahmini

Ünlü fon yöneticisinden yeni altın tahmini

Tek sefere mahsus! 600 TL ödeniyor...

Tek sefere mahsus! 600 TL ödeniyor...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.