Ömer Çelik: Önümüzdeki hafta tarım zararlarıyla ilgili ödemeler yapılacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, Mersin'in Aydıncık ve Silifke ilçelerindeki orman yangınlarının gerçekleştiği bölgelerde inceleme yaparak açıklama yaptı. Çelik açıklamasında, "Bu hafta eşya zararlarıyla ilgili ödemeler yapılıyor. Önümüzdeki hafta tarım zararlarıyla ilgili ödemeler yapılacak. Devlet yanınızdadır." dedi.

ÇELİK: ÖDEMELER HAFTAYA YAPILACAK

Ömer Çelik, devlet kurumlarının yaraları sarmak için bölgede bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

Acil olan, gıda ve kalacak yerle ilgili bir sıkıntının ortaya çıkmaması ve sıkıntı olan yerlerin de bir an önce telafi edilmesi. Bu hafta eşya zararlarıyla ilgili ödemeler yapılıyor. Önümüzdeki hafta tarım zararlarıyla ilgili ödemeler yapılacak. Devlet yanınızdadır. Milletvekili arkadaşlarımız, teşkilatımız, AFAD, Kızılay, polis, jandarma hepsi bu yaraları sarmak için burada. Tabii ki olmasın, hiçbir şekilde zarar gelmesin, onu arzu ederdik ama yangın afeti... Allaha şükür Adana'mızda, Osmaniye'mizde, Mersin'imizde hızlı bir şekilde kontrol altına alındı. Bundan memnuniyet duyuyoruz. Antalya'da, Muğla'da devam ediyor, büyük üzüntü duyuyoruz. Hep beraber, kardeşçe el birliği içerisinde yapacağız. Ulaşamadığımız yer varsa, eksik kalan yer varsa bizi uyarın, gördüğünüz yetkiliye söyleyin. Herkese ulaşalım.

Kaynak: AA



