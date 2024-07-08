Ömer Çelik'ten en düşük emekli maaşına zam açıklaması: 'Üzerinde çalışılıyor, henüz karar verilmiş değil'

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki toplantı, saat 15.50'de başladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI

"Emekli konusuyla ilgili bir çalışma var. Çalışma devam ediyor, bir karar verilmiş değil, bugün yarın da devam edecek ama bir karar verilmediği için şu sonuç çıktı diyemeyiz. Bir zaman veremeyiz şu anda. OVP'nin korunması esas olmak üzere her kesimin yanında olmaya devam edeceğiz. "

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

"Bizim açımızdan seçimlerden geçtikten sonra seçim dönemi kapanmıştır. Önümüzde 4 yıllık bir dönem vardır. Muhalefet partilerinin bunu getirme gündemleri, kendi aralarındaki iç mücadeleye dönük olarak gündeme gelmektedir. Biz erken seçim tartışmalarının muhatabı değiliz. "

SURİYE

"Cumhurbaşkanımızın Türkiye-Suriye normalleşmesiyle ilgili açıklamaları oldu. Bu konu bütün dünyada da gündem oldu. Baştan beri sürdürdüğümüz tutumumuzu sürdürüyoruz. Biz Suriye halkının iradesinden, Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. O sebeple Cenevre ve Astana sürecini birbirine alternatif görenlere karşı biz süreçleri birbirinin tamamlayıcısı olarak gördük. Böylece rejim ve muhalefetin aynı zeminde buluşmasını sağladık. Oradaki varlığımız Suriye'nin toprak bütünlüğüne karşı değil, teröristan kurulmasına karşıdır. Milli güvenliğimize yönelik tehdit bertaraf edilmiştir. Bu süreçlerde Suriye'de asıl beklentimiz evini terk etmek zorunda kalan milyonlar için Suriye'nin güvenli hale gelmesidir."

BAŞI BOŞ SOKAK HAYVANLARI

"Düzenlemede son noktayı koymak üzereyiz. Bu hafta Meclis'e sevkini yetiştirmeye çalışacağız."





