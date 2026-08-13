Ömer Tayyip Erdoğan'dan Bakan Bayraktar’a “zor” soru! Tarih verdi

Bosphorus Diplomasi Forumu 2026, 3’üncü gününde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın katılımını sağladığı panelle devam etti. Panelde Bakan Bayraktar’a soru soran gençlerden biri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın torunu ve Genç Diplomasi Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan, Bakan Bayraktar’a “Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını sona erdirmesi için hedef tarih nedir?” sorusunu yöneltti.

Genç Diplomasi Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Bosphorus Diplomasi Forumu, 3’üncü gününde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ı ağırladı. Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda gerçekleştirilen foruma katılan Bakan Bayraktar, “Küresel Sistemin Kırılma Noktası: Enerji Diplomasisi” adlı panelde gençlerin sorularını yanıtladı.

"EN ZOR SORU BU OLDU"

O gençlerden biri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın torunu ve aynı zamanda Genç Diplomasi Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan, Bakan Bayraktar’a Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını sona erdirmesi için hedef tarih nedir?” sorusunu yöneltirken Bakan Bayraktar “En zor soru bu oldu.” diyerek karşılık verdi ve hedef tarihin 2035 olduğunu ifade etti.

“TÜRKİYE’NİN ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIĞINI SONA ERDİRMEK AMACIYLA BİRKAÇ KOLDAN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR”

Yenilenebilir ve nükleer enerjide de çalışmaların devam ettiğini dile getiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Özellikle kritik ve stratejik madenlerde Türkiye’nin bağımsız olması çok önemli. Hedef tarih belirlediğiniz zaman elbette bunun altını doldurmanız gerekir. “Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını 10 ya da 20 yıl sonra bitireceğiz.” dediğinizde, bunun nasıl ve ne zaman yapılacağı sorusu gündeme geliyor. En azından 2035 yılı için bazı hedeflerden söz edebilirim. Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını sona erdirmek amacıyla birkaç koldan çalışma yürütülüyor. Bunlardan biri; kendi petrolümüzü ve doğal gazımızı üretmek. Sakarya Gaz Sahası’nda, Karadeniz’de ve Gabar’daki petrol sahalarında yürüttüğümüz çalışmalar ile yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiğimiz faaliyetler bu kapsamda devam ediyor. Diğer taraftan yenilenebilir enerji ve nükleer enerji alanındaki çalışmalarımız da sürüyor.” diye konuştu.

“ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN KULLANIMINI ARTIRARAK PETROLDEKİ DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTMAYI İSTİYORUZ”

Tüketim alışkanlıklarını değiştirerek de enerjide dışa bağımlılığı azaltabileceğimizi söyleyen Bakan Bayraktar, “Dışa bağımlılığı azaltmanın bir başka yolu da enerji tasarrufu ve verimliliğidir. Tüketimi bir miktar azaltabilir veya tüketim alışkanlıklarını değiştirebilirsiniz. ‘Tüketimi azaltmak’ dediğimizde, mevcut yaşam tarzımızdan vazgeçmeden daha az enerji kullanmanın nasıl mümkün olabileceği sorusu ortaya çıkıyor. Örneğin ulaştırma sektörüne bakalım. Türkiye’de ulaştırma alanında kullanılan elektriğin oranı yalnızca binde beş. Ancak elektrik, Türkiye’nin en güçlü olduğu alanlardan biri. Biz, 2035 yılına kadar Türkiye’de 8 ila 10 milyon elektrikli aracın kullanılmasını hedefliyoruz. Bunu kendi ürettiğimiz araçlarla gerçekleştirirsek çok daha anlamlı hâle gelir. Türkiye’nin 8 ila 10 milyon elektrikli aracın kullanıldığı bir ülke olmasını ve böylece özellikle petroldeki dışa bağımlılığımızın azalmaya başlamasını istiyoruz.” dedi.

“ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIK ORANINI 2035 YILINA KADAR YÜZDE 50’NİN ALTINA ÇEKMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Asıl hedefin enerjide dışa bağımlılığı sıfıra indirerek Türkiye’yi enerji konusunda tam bağımsız yapmak olduğunu ifade eden Bayraktar, “Tüketim yine devam edecek ancak elektrik üretimindeki dışa bağımlılığımız, diğer enerji kaynaklarına kıyasla çok daha düşük. Bu nedenle yüzde 65-70 seviyelerinde bulunan yerlilik oranımızı artırmayı, yenilenebilir enerjiden daha fazla yararlanmayı ve elektrikli araçlarla ulaştırma sektörünü dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Şu anda yüzde 70 seviyelerinde bulunan enerjide dışa bağımlılık oranını 2035 yılına kadar yüzde 50’nin altına çekmeyi hedefliyoruz. Bu, son derece önemli bir hedef. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde bunu başarabilirsek Türkiye, enerji kaynaklı cari açık meselesini büyük ölçüde geride bırakabilir. Bundan sonraki hedefimiz ise bu oranı sıfıra düşürerek Türkiye’yi enerjide tamamen bağımsız hâle getirmek. Enerji kaynaklı dış ticaret açığı meselesini ortadan kaldırmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz.” diyerek soruyu cevapladı.