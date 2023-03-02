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Omuz Omuza Kampanyası'nda ne kadar bağış toplandı, kaç TL? İşte deprem yardım gecesi Omuz Omuza Kampanyası bağış miktarı...

02.03.2023 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Omuz Omuza Yardım Kampanyası ortak canlı yayınıyla 11 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar gören afetzedeler için bağış toplandı. Birçok ünlü isim bağış için bir araya geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da canlı yayına bağlandı. Peki, Omuz Omuza Yardım Kampanyası'nda ne kadar bağış toplandı, kaç TL? İşte Omuz Omuza Yardım Kampanyası bağış miktarı...

Omuz Omuza Kampanyası'nda ne kadar bağış toplandı, kaç TL? İşte deprem yardım gecesi Omuz Omuza Kampanyası bağış miktarı...

Omuz Omuza Yardım Kampanyası'nda ne kadar bağış toplandığı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremden zarar gören depremzedeler için gerçekleştirilen Omuz Omuza Yardım Kampanyası'na ilişkin detaylar merak konusu oldu. İşte Omuz Omuza Yardım Kampanyası ile ilgili detaylar...

OMUZ OMUZA YARDIM KAMPANYASI'NDA NE KADAR BAĞIŞ TOPLANDI, KAÇ TL?

Omuz Omuza yardım kapmpanyasında bağış miktarı saat 01:25'te 845,7 milyon TL oldu.

Yapılan açıklamaya göre; 11 milyon 875 bin TL'lik kısa mesaj (237.509 adet) gönderildi.

omuz omuza yayını

OMUZ OMUZA YARDIMI NASIL YAPILIR?

Ülkemiz, dünyanın en büyük doğal afetlerinden birini yaşarken SMS ile çok kolay bir şekilde bağış yapabilirsiniz. SMS ile bağış için 'DESTEK' yazıp 8332'ye gönderim sağlayabilirsiniz.

HAVALE YA DA EFT İLE BAĞIŞ İÇİN;

HESAP ADI : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANLIĞI

omuz omuza iban ve sms

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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