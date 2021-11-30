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On binleri ilgilendiriyor! Bunu yapan erken emekli oluyor!

30.11.2021 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma hayatının sonlarına yaklaşanlar, bir an önce emekli olmanın hayallerini kuruyorlar. Ülkemizde erken emekli olmak için bazı imkanlar bulunuyor. İşte 1261 prim günü ile emekli olmanın yolları…

On binleri ilgilendiriyor! Bunu yapan erken emekli oluyor!

Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilikte sigorta başlangıç yılına, doğum tarihine, ödenen prime bakmaktadır. Bunların yanında sigorta kolu da son derece önemlidir. Erken emeklilik imkanı arayanlar için güzel bir haberimiz var 1 Ekim 2008’den önce sigortalıysanız 1261 gün hangi kuruma çok prim ödediyseniz oradan emekli oluyorsunuz. İşte ayrıntılar…

SON 7 YIL ÇOK ÖNEMLİ

Emeklilikte bağlı bulunan sigorta kolu son derece önemli. Hangi sigorta kolunuzdan emekli olacağınızı öğrenmek ise çok kolay. Şöyle ki son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde en fazla prim ödenen Kurum'dan aylık bağlanır. Ayrıca son yedi yıllık fiili hizmet süresinde kurumlara tabi hizmetler eşitse birleştirilecek hizmetler esas alınarak en son tabi olunan kurumun mevzuatına göre aylık bağlanır. 1 Ekim 2008 ve sonrasında işe girenler için ise tüm prim ödeme süreleri içinde en çok prim ödenen kuruma göre emeklilik zamanı ve aylığı hesaplanır.

ERKEN EMEKLİLİK İÇİN HİZMET BİRLEŞTİRME NEDİR?

Sigorta primlerini daha iyi değerlendirmek için uygulanan, erken emeklilik için büyük önem taşıyan hizmet birleştirilmesine ilişkin detaylar şöyle:

Hizmet birleştirme işlemi farklı sigorta kollarında çalışanların toplam çalışma sürelerinin birleştirilmesine deniyor. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hizmetlerinin birleştirilme talebi e-devlet üzerinden yapılabilir. Başvuru sonrası hizmet süreleri, nerede hizmet verdikleri incelenerek SGK ile yapılan yazışmalar sonucunda hizmetler birleştirilir. Kamu çalışanları da memuriyet hizmetine başlamadan önce çalıştığı süredeki hizmetleri ekletmek için hizmet dökümü alarak başvurabilir.

Emekliliği erkene çekmeye yönelik bir uygulama olmasa da istisnai bir durumda emeklilik öne çekilebilir. Bağ-Kur'lu olan kadınlar emekli olmak için 7200, erkekler de 9000 gün prim ödemek durumunda olup, SSK'da ise kadınlar için bu süre 5000 erkekler için de 5975 gündür. 2008 yılında yapılan düzenlemeyle 7 yıl kuralı kaldırıldı. Kişiler primlerini Bağ-Kur'dan SGK'ya aktarabilecek koşulları sağlaması halinde gün farkından yararlanarak erken emekli olabilir.

HİZMET SÜRESİNE NE ZAMAN BAŞVURMAK GEREKİR?

Hizmet birleştirmesi farklı sigorta kollarında çalışanların emeklilik dönemlerinde herhangi bir sorun yaşanmaması için başvurudan önce yaptırmaları gereken bir işlemdir. Emekli olmadan bir yıl ya da 6 ay süre kaldığında SGK hizmet birleştirmesi için başvuru yapılması tavsiye ediliyor. Emekli aylığı alan kişiler bu başvuruyu yapamaz.

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