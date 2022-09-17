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Ona da zam geldi! 7 bin liradan başlıyor 80 bin liraya kadar çıkıyor: Maliyet artmasın diye ölmeden önce yaptıran var

17.09.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maliyet artışlardan dolayı mezar taşları son bir yılda iki kat pahalandı. Sadece mezar taşı bile 500 liraya hazırlanırken, bir mezarı komple yaptırmanın bedeli ise en az 7 bin liraya yükseldi. Bazıları ise 80 bin lirayı bulabiliyor. Mermer ustalarına göre bazı müşteriler artan maliyet nedeniyle ölmeden mezar taşını hazırlatıp tarih kısmını boş bıraktırıyor.

Ona da zam geldi! 7 bin liradan başlıyor 80 bin liraya kadar çıkıyor: Maliyet artmasın diye ölmeden önce yaptıran var

Son dönemde mezar taşı fiyatlarındaki artış dikkat çekti. Mermer ustaları, geçtiğimiz yıla göre yüzde 100 artış ile 250 TL’den 500 TL’ye çıkan mezar taşı fiyatlarının maliyet kaynaklı olduğunu söyledi. Bu dönemde bir mezar takım fiyatı 7 bin ile 80 bin TL arasında değişiklik gösteriyor. Bu dönemde bazı müşterilerden ilginç talepler de geliyor. Mermer ustalarına göre, bazı müşteriler mezar taşını hayattayken yaptırıp ölüm tarihi kısmını boş bıraktırıyor. Ölümünden sonra tarih eklenip gelecek dönemdeki muhtemel maliyet artışında etkilenmiyor.

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7 BİN LİRAYA DA VAR 80 BİN LİRAYA DA

Mezar taşlarındaki artış hakkında açıklamalarda bulunan mermer ustası Şükrü Geçer, “Mezar yapımı ve tadilatını yapıyoruz. Geçen sene mezar taşlarını 250 TL’ye alıyorduk, şimdi ise 500 TL’ye alıyoruz. Yaklaşık yüzde 100 zam oldu ve taşların maliyeti çok arttı. Mezar takımını geçen sene bin 200 ile bin 500 TL arasında alıyorduk. Şimdi ise 3 bin TL’ye alıyoruz. Mezarın müşteriye teslim fiyatı en düşük 7 bin TL. En yüksek fiyatlı mermer fiyatı ise 80 bin TL’ye kadar çıkıyor. En son zam yüzde 30 geldi” şeklinde konuştu.

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ÖLMEDEN ÖNCE MEZAR TAŞINI YAPTIRAN VAR

Vatandaşlar tarafından ilginç tekliflerin geldiğini belirten Geçer, “Daha önce yakını ölmüş kişiler, mezarı açabilir misiniz görmek istiyoruz tarzında talepleri oluyor. Bir de bazı vatandaşlar ölmeden önce mezar taşını yaptırıyor. Talepler doğrultusunda doğum tarihi gibi yazılması gerekenleri yazıyoruz, vefat durumunda ise ölüm tarihini yazıyoruz” dedi.


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Anahtar Kelimeler:
mezarlık
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